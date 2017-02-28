ВашГород.ру в проекте «Секспросвет» продолжает вместе с сексологом Натальей Александровой говорить об интимных отношениях мужчины и женщины.

Разбираться в различных проблемах сексуальной жизни молодых пар нам помогают наши герои Алёна и Никита, они собрали в себе все страхи, комплексы и желания, о которых не принято говорить в приличном обществе. На прошлой неделе мы рассказали, как Алёна готовится к первой близости с Никитой и чего боится. Сегодня настал его черёд.

Никите 23 года — он только устроился на свою первую работу в банк, доход, конечно, не особо большой, но себя прокормить хватает. Отец на окончание института подарил свою старенькую «Тойоту», но она часто ломается. А последние полтора месяца машина ой как нужна: он встретил девочку — смешная, симпатичная, с задорными глазами и безупречной улыбкой, а как она пахнет! Вот этот пунктик у него особый — он выбирает женщин по запаху их парфюма — аромат жасмина просто сносит его с катушек. Алёну он тоже сначала оценил по запаху, а уже потом встретился с ней взглядом. И что-то внутри сказало — моя. Именно поэтому он не спешит торопить развитие их отношений. Всему своё время, а оно, судя по её игривому утреннему голосовому сообщению в вайбере, пришло. Теперь главное — не разочаровать её и сделать всё как надо. Но как, если это «как надо» у всех его предыдущих подруг было разным, а тем более он совсем не сексуальный марафонец, который может часами и без остановки удовлетворять партнёршу. Однажды даже у него ничего не получилось из-за жуткого волнения.

«Нет, лучше это вообще не вспоминать. Не думай, не думай… Ну вот, опять эти мысли. Ещё и начальник наорал. Нет, я точно неудачник», — с такими мыслями Никита отправился на свидание к Алёне.

Наш эксперт Наталья Александрова не видит ничего необычного в мыслях и переживаниях Никиты.

«Мужчинам тоже свойственны страхи и переживания в вопросе секса. Самый основной, конечно же, размер полового члена. Утверждение «размер — не главное» не особо успокаивает. Всё равно хочется обладать внушительным инструментом, который поразит и доставит удовольствие партнёрше. Самая страшная ошибка женщины в постели — назвать член партнёра уменьшительно-ласкательно, типа «мой малыш». При этом нормальным по размеру считается половой орган длиной от 12 до 15 см в эрегированном состоянии. В эту группу входит более 55% всех мужчин мира. Средняя глубина женского влагалища варьируется от 7 до 12−13 сантиметров. Это означает, что для оптимального секса 15 см члена будет более чем достаточно. При этом эластичная ткань влагалища позволяет подстраиваться под определённый размер партнёра со временем, позволяя ему доставлять партнёрше каждый раз больше удовольствия. Если мужчина — обладатель внушительного размера, и это единственное, на что делается ставка при близости, то, скорее всего, он потерпит фиаско. Стараться соответствовать экранному образу альфа-самца тоже не стоит, ничем, кроме неврозов, стрессов и ухудшения отношений, это не светит", — утверждает эксперт.

Ещё одно мужское переживание связано с эрекцией. «Вдруг в самый важный момент ничего не получится, и она подумает, что не возбуждает меня или я импотент? А ещё страшнее, если она расскажет об этом своим подругам или моим друзьям».

«Даже самые железные мужчины, пылающие яркими романтическими чувствами к партнёрше, испытывают повышенную тревожность при близости, боятся допустить ошибку, показаться грубыми или похотливыми, разочаровать. Поэтому при первых контактах возможно отсутствие эрекции или её слабость. При регулярных встречах эрекция нормализуется. Женщине не стоит думать, что она не вызывает желания или он страдает эректильной дисфункцией. Да и мужчине переживать не стоит: у него всегда есть другие способы удовлетворить партнёршу. Она всегда с пониманием отнесётся к неопытности, если мужчина даст понять, что готов её изучать и учитывать желания», — считает наш эксперт.

Типичный страх — продолжительность акта. Мужчины боятся оказаться «скорострелом», ведь хочется быть секс-машиной и показать девушке, что можешь заниматься этим бесконечно. «Смогу ли я довести её до оргазма? И вообще, как понять, когда он у неё наступит, по каким признакам?»

«Выявлено, что среднестатистическому мужчине достаточно шести минут для достижения оргазма. Но в 20 лет в организме столько тестостерона, что сдержать его просто невозможно и ранняя эякуляция не является чем-то из ряда вон выходящим. Стремясь продлить половой акт, мужчины находят свои способы. Кто-то думает об отвлекающих или неприятных вещах, читает восточные тибетские техники, принимает виагру. Тут главное — не навредить здоровью. Хочется удивить её техникой и не показаться бревном. «Достаточно ли я техничен, интересно ли ей будет со мной», а если это ещё и первый сексуальный опыт, то «что вообще делать, с чего начать, как подступиться к этому прекрасному телу? А вдруг что-нибудь сделаю не так, обижу, отпугну её своими неумелыми действиями». Страхи и сомнения по поводу орального секса также мучают мужчин. «Не подумает ли она, что я извращенец? И как правильно это делать? Другие знают, а я не знаю. Наверное, я ущербный». Женщине рекомендуется давать знаки мужчине, что ей нравится и как ей приятно. Мужчина может, исследуя тело девушки, предложить поиграть в детскую игру «Холодно-Горячо». Она снимет напряжение и поможет девушке обозначать свои ощущения в шуточной форме. Например: «льдом покрывается, холодно, теплее, ещё теплее, жарко, горячо», — рекомендует Наталья Александрова.

Страх заразиться после полового контакта или беременность женщины также беспокоит мужчин. Использование презерватива — проблемная тема для обоих партнёров, но к этому нужно относиться без страхов и переживаний. Если стопроцентной уверенности в здоровье и адекватности друг друга нет — средства защиты необходимо обязательно использовать.

Мужчины, как и женщины, комплексуют по поводу внешности, говорит наш эксперт. Научные исследования журнала Body Image за июнь 2016 года показали рост числа мужчин, недовольных своими физическими данными. 70% мужчин приходится нелегко из-за навязываемых стандартов мужской внешности. Финансовая состоятельность, а вернее, несостоятельность, — ещё один повод для мужских комплексов. И всё это из-за тлетворного влияния общественного понятия нормальности.

К сожалению, рассказывает наш эксперт, сомнения в собственной сексуальной достаточности нередко приводят мужчин к суициду.

«У мужчины любое переживание влияет на сексуальную функцию, а это в свою очередь наносит удар по самооценке. Особенно травмирует, когда женщина ярко реагирует недовольством на раннее семяизвержение или отсутствие эрекции. Далее мужчина боится повторить такой же промах. Зацикливается на этой проблеме. У него развивается страх ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), который часто имеет в своей основе психологическую составляющую и успешно преодолевается при работе с психологом», — комментирует Наталья Александрова.

Продолжение проекта на ВашГород.ру — 20 ноября. А если у вас есть вопросы к специалисту, вы всегда можете обратиться к нашему эксперту.