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Здоровый город

Учёные открыли новое свойство витамина D

Сегодня 07:20
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
papamama.ru

Высокое содержание витамина D в организме позволяет пациентам быстрее восстанавливаться после тяжёлых ожогов.

Об этом заявили учёные из Института воспаления и старения в Бирмингеме (Великобритания). Результаты своего исследования они представили на ежегодной конференции Общества эндокринологии в Харрогейте, сообщает «Российская газета» с ссылкой на EurekAlert.

Выводы специалистов основаны на наблюдении за пациентами, которое длилось более года. В то же время выяснилось, что сами ожоги вызывают резкое снижение уровня витамина D в организме. Поэтому добавление или, по сути, возвращение этого вещества сразу после получения травмы даст пациенту больше шансов на выздоровление.

Отметим, среди известных свойств витамина D — контроль над усвоением кальция, обеспечение нормального кальциевого обмена, а также всасывание фосфора и кальция, которое происходит в кишечнике. Также витамин D необходим для адекватной работы щитовидной железы и нормальной свёртываемости крови.

Достаточное количество витамина D позволяет предотвратить кариес, способствует быстрому заживлению переломов. Кроме того, он оказывает регулирующее воздействие на уровень инсулина и нормализует давление крови.

Комментарии 1
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Андрей
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Напомнили бы хоть в чем содержится витамин D и все бы здоровенькими были)
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