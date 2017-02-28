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В Новокузнецке рокеры устраивают большой фестиваль

Сегодня 07:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Новокузнецке рокеры устраивают большой фестиваль PSYBEARIA.

Обилие тяжёлой музыки ждёт новокузнечан 9 декабря. Горожанам обещают выступление местных рокеров — The Maugleez, smknklls, Bootlegers, SATURN V TRET’EM DOME и «Отец Геннадий». Приедут и гости из соседних регионов — томичи Dak Houze и новосибирцы To Have Balls.

«Конкурсы, призы и мегатонны живого звука прилагаются», - сообщили в анонсе организаторы.

Билеты стоят 300 рублей, говорится в группе события во «ВКонтакте». Где их можно купить, расскажут позже. Зато уже известно точное место проведения — гостиница «Фонарь» на Ростовской.

Комментарии 2
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аватар
знаток
1 0
все группы Г, особенно такие нынче востребованные маугли...ИМХО!(чисто мое мнение, для холивара)
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аватар
Котя
1 0
все группы Г, особенно такие нынче востребованные маугли...ИМХО!(чисто мое мнение, для холивара)
ИМХО!!! ВАУ!!!! ОКЕЙ!!! Тупильник ты!!!!!!!!!
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