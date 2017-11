В Новокузнецке рокеры устраивают большой фестиваль PSYBEARIA.

Обилие тяжёлой музыки ждёт новокузнечан 9 декабря. Горожанам обещают выступление местных рокеров — The Maugleez, smknklls, Bootlegers, SATURN V TRET’EM DOME и «Отец Геннадий». Приедут и гости из соседних регионов — томичи Dak Houze и новосибирцы To Have Balls.

«Конкурсы, призы и мегатонны живого звука прилагаются», - сообщили в анонсе организаторы.

Билеты стоят 300 рублей, говорится в группе события во «ВКонтакте». Где их можно купить, расскажут позже. Зато уже известно точное место проведения — гостиница «Фонарь» на Ростовской.