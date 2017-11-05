Оппозиционер Алексей Навальный назвал прошедший в Кемерове митинг «одним из самых лучших».

«Потрясающие люди, и сразу установился правильный эмоциональный контакт», — написал Навальный на своём сайте.

Он напомнил, что администрация разрешила проводить митинг в Кировском районе на окраине города, при этом в центре организовали развлекательную программу: концерты, бесплатные коньки и салют. Кроме того, студентам пригрозили неприятностями, если те пойдут на встречу с Навальным. Общественный транспорт практически прекратил перевозки в этот район.

Самым трогательным моментом вечера признали речь пенсионерки, которая не может позволить себе лечение в санатории — настолько мала пенсия и так высоки цены.

Ранее ВашГород.ру писал, что на координатора кемеровской команды Навального оказывают давление: маму уволили с работы, а молодого человека отчислили из магистратуры.