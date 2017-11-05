Оппозиционер Алексей Навальный назвал прошедший в Кемерове митинг «одним из самых лучших».
«Потрясающие люди, и сразу установился правильный эмоциональный контакт», — написал Навальный на своём сайте.
Он напомнил, что администрация разрешила проводить митинг в Кировском районе на окраине города, при этом в центре организовали развлекательную программу: концерты, бесплатные коньки и салют. Кроме того, студентам пригрозили неприятностями, если те пойдут на встречу с Навальным. Общественный транспорт практически прекратил перевозки в этот район.
Я заметил эту закономерность: чем больше народ давят и пугают, тем лучше эмоциональный контакт с аудиторией на встрече. В Кемерово местные власти устроили просто АДЪ. Грозили всем исключениями и увольнениями. До площадки митинга было очень сложно добраться. И вышло одно из лучших наших мероприятий по моим ощущениям. Потрясающие, смелые люди. Спасибо! #Кемерово #Навальный2018
Публикация от Алексей Навальный (@navalny)
Самым трогательным моментом вечера признали речь пенсионерки, которая не может позволить себе лечение в санатории — настолько мала пенсия и так высоки цены.
На митинге #Навальный2018 микрофон у бабушки, местной жительницы. Просто послушайте. pic.twitter.com/9d2RfrVtTJ— Олег Снов (@olsnov) 5 ноября 2017 г.
Ранее ВашГород.ру писал, что на координатора кемеровской команды Навального оказывают давление: маму уволили с работы, а молодого человека отчислили из магистратуры.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.