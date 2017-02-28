Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В Новокузнецке вместо «Ближнего» откроют пекарню: нужны работники

Сегодня 09:40
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В помещении на Металлургов, где раньше находился «Ближний», откроют пекарню «Жар-Свежар».

Очередной филиал готовится к открытию, пишет Novokuznetsk.su. Первый же ещё в июле открыли на Суворова. Напомним, пекарня работает по франшизе казанского предприятия.

Сейчас в городе ищут работников в новое заведение — нужны пекарь, помощник пекаря, продавец, помощник продавца и уборщик.

Как уже писал ВашГород.ру, всего в Новокузнецке планируют открыть до 15 пекарен «Жар-Свежар» в разных районах города.

Напомним, недавно в Новокузнецке открыли новую закусочную, пекарню и гриль-бар. Также у нас появилась кулинарная лавка.

Сеть магазинов «Ближний» закрылась в мае этого года. Большую часть помещений занял «Магнит». Некоторые — «Мария-Ра».

Комментарии 13
Добавить комментарий
аватар
олешка
8 11
Закормить решили горожан хлебобулочными изделиями, чтобы были все огромные и неповоротливые. Все правильно - загрузите народ хлебом и зрелищами - типа "Дом-2".
ответить
аватар
///
2 0
Исправьте, это третья пекарня в городе. Месяц назад вторая открылась в Новоильинке на Новосёлов. Как-нибудь сверяйте инфу, что ли.
ответить
аватар
z
5 1
отличная пекарня, вкусный хлеб и пироги и цены демократичные
ответить
аватар
321
10 1
Закормить решили горожан хлебобулочными изделиями, чтобы были все огромные и неповоротливые. Все правильно - загрузите народ хлебом и зрелищами - типа "Дом-2".
да ладно, еще три дня назад тут все от голода умирали без хлеба
ответить
аватар
Qqq
7 1
Закормить решили горожан хлебобулочными изделиями, чтобы были все огромные и неповоротливые. Все правильно - загрузите народ хлебом и зрелищами - типа "Дом-2".
А народ - это телки без мозгов что ли? Разве горожане сами не вправе выбирать чем им загружаться?
ответить
аватар
К.
11 0
Закормить решили горожан хлебобулочными изделиями, чтобы были все огромные и неповоротливые. Все правильно - загрузите народ хлебом и зрелищами - типа "Дом-2".
Что за народ? Нет выбора хлеба - плохо, есть выбор - ещё хуже. Лишь бы что-нибудь ляпнуть негативное. Вас силком никто не заталкивает в эту пекарню. Пройдите с гордо поднятой головой мимо. Так же и с "Домом-2". Что мешает смотреть телеканал "Культура" или "Наша планета"? Но ведь нет, пальчик руки так и тянет нажать на кнопку канала "ТНТ"?:)))
ответить
аватар
234
3 1
Закормить решили горожан хлебобулочными изделиями, чтобы были все огромные и неповоротливые. Все правильно - загрузите народ хлебом и зрелищами - типа "Дом-2".
Это точно. Вот ироды проклятые! Закормить вас, барашков неразумных, решили хлебобулочными изделиями, запоить бухлом, задурманить табаком, соблазнить микрокредитами и посадить смотреть "Дом -2".
ответить
аватар
Читатель
3 0
Откройте в Абашево. Забытый "Богом" район.
ответить
аватар
Артем
0 0
Нагло заявляют, что на работу берут исключительно девушек. Предлагаю объявить им бойкот ввиду такого отношения к людям!
ответить
аватар
Дмитрий
1 1
Суд по ним плачет, нарушают законодательство РФ проводя ремонтные работы в помещении в выходные и праздничные дни. Сразу видно отношение к людям.
ответить
аватар
1
2 0
Нагло заявляют, что на работу берут исключительно девушек. Предлагаю объявить им бойкот ввиду такого отношения к людям!
дискриминация по половому признаку, нарушение конституции
ответить
аватар
Q
2 0
Лучше бы мореходное училище открыли. Моря кругом роют, а кто по ним ходить будет? Мореходки во всей области нет.
ответить
аватар
@
0 0
Нагло заявляют, что на работу берут исключительно девушек. Предлагаю объявить им бойкот ввиду такого отношения к людям!
Согласен! ОБЪЯВЛЯЕМ БОЙКОТ ТАКИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ! НЕ ПОКУПАЕМ ИХ ПРОДУКЦИЮ И ИГНОРИРУЕМ ИХ ЗАВЕДЕНИЕЯ!
Кто за ставьте лайк.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ