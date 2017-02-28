В помещении на Металлургов, где раньше находился «Ближний», откроют пекарню «Жар-Свежар».

Очередной филиал готовится к открытию, пишет Novokuznetsk.su. Первый же ещё в июле открыли на Суворова. Напомним, пекарня работает по франшизе казанского предприятия.

Сейчас в городе ищут работников в новое заведение — нужны пекарь, помощник пекаря, продавец, помощник продавца и уборщик.

Как уже писал ВашГород.ру, всего в Новокузнецке планируют открыть до 15 пекарен «Жар-Свежар» в разных районах города.

Напомним, недавно в Новокузнецке открыли новую закусочную, пекарню и гриль-бар. Также у нас появилась кулинарная лавка.

Сеть магазинов «Ближний» закрылась в мае этого года. Большую часть помещений занял «Магнит». Некоторые — «Мария-Ра».