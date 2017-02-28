Для водителей грузопассажирского транспорта готовят изменения.
Их обяжут периодически подтверждать квалификационные навыки. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.
По его мнению, нововведения положительно скажутся на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом. Руководитель ведомства отметил, что психоэмоциональные и физические нагрузки у водителей большегрузного транспорта и пассажирских автобусов гораздо больше, чем у водителей личных автомобилей, а последствия аварии с участием большегрузных машин или пассажирского транспорта тяжелее, чем в авариях с участием индивидуальных владельцев.
Сроки, когда новые требования к профессиональным водителям вступят в силу, не уточняются.
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Пусть в науку идет, доктор наук.
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Ошибся дядя.
Нововведения положительно скажутся лишь на финансовом состоянии того,кто будет отвечать за прием этих самых периодических экзаменов.Бездонная кормушка.С частников так не тряхнешь,как можно раскрутить какую-нибудь автоколонну.
Везёт много народу,ответственности ни какой нет как у депутата!