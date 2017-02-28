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Авто

В России ужесточат требования к водителям

Сегодня 09:50
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ddht.ivanovoobl.ru

Для водителей грузопассажирского транспорта готовят изменения.

Их обяжут периодически подтверждать квалификационные навыки. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

По его мнению, нововведения положительно скажутся на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом. Руководитель ведомства отметил, что психоэмоциональные и физические нагрузки у водителей большегрузного транспорта и пассажирских автобусов гораздо больше, чем у водителей личных автомобилей, а последствия аварии с участием большегрузных машин или пассажирского транспорта тяжелее, чем в авариях с участием индивидуальных владельцев.

Сроки, когда новые требования к профессиональным водителям вступят в силу, не уточняются.

Комментарии 8
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Ъ
7 3
А Колокольцев помнит хоть тему его докторской диссертации?
Пусть в науку идет, доктор наук.
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Андрей
12 0
Очередной раз в карман залезть пытаются,бесполезные курсы,а всех под одну гребенку.Дороги бы лучше делали
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Гюнтер
1 0
Очередной раз в карман залезть пытаются,бесполезные курсы,а всех под одну гребенку.Дороги бы лучше делали
Ни про какие курсы речь вообще не идет,читай внимательней,а про квалификационные навыки которые будут периодически проверять у водил.Обрати внимание сколько чурок ездит за рулем большегрузов вот и пускай подтверждают свою квалификацию.
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Седой 14767
3 0
По его мнению, нововведения положительно скажутся на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом.
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Ошибся дядя.
Нововведения положительно скажутся лишь на финансовом состоянии того,кто будет отвечать за прием этих самых периодических экзаменов.Бездонная кормушка.С частников так не тряхнешь,как можно раскрутить какую-нибудь автоколонну.
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Ветер
0 0
не подтвердят навык процентов 50%...тогда дай на лапку ПЯТЕРКУ и вперед ...вози людей....как было с Тех осмотром...если не проходишь но очень надо позолоти ручку ДПС...
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02
2 0
план подняли...бабла не добирают....вот и выискивают возможности..
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уехавший
0 0
надо наказывать водителей автобусов за бесконечный трёп по телефону и при чём очень жёстко,вплоть до лишения прав на полгода(первый раз)!!!
Везёт много народу,ответственности ни какой нет как у депутата!
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Андрей
0 0
Ни про какие курсы речь вообще не идет,читай внимательней,а про квалификационные навыки которые будут периодически проверять у водил.Обрати внимание сколько чурок ездит за рулем большегрузов вот и пускай подтверждают свою квалификацию.
Вот это и есть курсы где навыки проверять будут,каждый год 1500р на ветер просто и ламинированую бумажку с печатью)А у чуреков все подвязано они работают на частников или сами по себе им это не надо,это только для организаций
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