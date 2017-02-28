Для водителей грузопассажирского транспорта готовят изменения.

Их обяжут периодически подтверждать квалификационные навыки. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

По его мнению, нововведения положительно скажутся на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом. Руководитель ведомства отметил, что психоэмоциональные и физические нагрузки у водителей большегрузного транспорта и пассажирских автобусов гораздо больше, чем у водителей личных автомобилей, а последствия аварии с участием большегрузных машин или пассажирского транспорта тяжелее, чем в авариях с участием индивидуальных владельцев.

Сроки, когда новые требования к профессиональным водителям вступят в силу, не уточняются.