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Ипотеку станет взять сложнее: повысят ставки или первоначальный взнос

Сегодня 09:55
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
autoregion13.ru

Центробанк ужесточает требования к ипотеке с небольшим первоначальным взносом. Для таких кредитов вводятся повышенные коэффициенты риска.

Некоторые коммерческие банки заявили, что ужесточение требований в ипотечном сегменте приведет к неизбежности увеличения размера минимального первоначального взноса или повышение процентной ставки по жилищному займу, сообщает портал banki-vrn.ru.

Как заявляют эксперты, Центральный банк России не хочет повторения такой же ситуации, как в США, когда резкое увеличение объемов жилищного кредитования спровоцировало знаменитый кризис 2007 года.

По данным АИЖК, ипотека с небольшим первоначальным взносом обслуживаются существенно хуже, чем та, где взнос был стандартным. Так, ипотечные кредиты с первым взносом ниже 20% в два раза чаще уходят в просрочку на 90 дней и более уже в первые два года выплат, чем те кредиты, где взнос составлял 20−40%.

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Комментарии 5
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Котя
1 9
Новости, как по ящику! Почитал и вилки, вешайся! Хватит брать и выкладывать дерьмо из гугла! Дайте людям позитив!!!!!!!!!!
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Анонимный пользователь
13 0
Новости, как по ящику! Почитал и вилки, вешайся! Хватит брать и выкладывать дерьмо из гугла! Дайте людям позитив!!!!!!!!!!
Так из любой новости можно брать позитив. Типа не будет у нас такого же кризиса как в США, поэтому депрессивная Котя можешь радоваться!
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Валера
4 0
Пошли вы **** со своей ипотекой .
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Андрей
1 0
Бред какой то или очередной ход,думают сейчас все рванут ипотеки брать.Повысят так повысят,ужесточат так ужесточать,людей в кабале меньше будет
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1 1
Новости, как по ящику! Почитал и вилки, вешайся! Хватит брать и выкладывать дерьмо из гугла! Дайте людям позитив!!!!!!!!!!
Если ваше настроение зависит от новостей - вам не стоит размножаться.

Не надо плодить вату.
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