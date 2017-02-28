Центробанк ужесточает требования к ипотеке с небольшим первоначальным взносом. Для таких кредитов вводятся повышенные коэффициенты риска.

Некоторые коммерческие банки заявили, что ужесточение требований в ипотечном сегменте приведет к неизбежности увеличения размера минимального первоначального взноса или повышение процентной ставки по жилищному займу, сообщает портал banki-vrn.ru.

Как заявляют эксперты, Центральный банк России не хочет повторения такой же ситуации, как в США, когда резкое увеличение объемов жилищного кредитования спровоцировало знаменитый кризис 2007 года.

По данным АИЖК, ипотека с небольшим первоначальным взносом обслуживаются существенно хуже, чем та, где взнос был стандартным. Так, ипотечные кредиты с первым взносом ниже 20% в два раза чаще уходят в просрочку на 90 дней и более уже в первые два года выплат, чем те кредиты, где взнос составлял 20−40%.