Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

«Марию Ра» оштрафовали за нарушение федерального закона

Сегодня 10:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
avtograf22.ru

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области провело проверку в магазине «Мария Ра». В результате специалисты обнаружили нарушения закона.

В частности, компания не соблюдала требования антитабачного закона. Супермаркет продавали табачные изделия на расстоянии 85 метров от школы № 10 города Юрга, тогда как закон запрещает продажу ближе, чем за 100 метров к образовательным учреждениям.

В результате юрлицо оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
///
2 0
Не знаю про табак, но на Косыгина марийка торгует алкоголем прямо по дверями 59 гимназии, по другую сторону от магазина 65 школа. Наверняка косяк...
ответить
аватар
ААА
4 3
Что такое 30000р для сети Мария-ра, капля в море!!! Вот если бы лицензию отобрали, тогда бы они задумались!
ответить
аватар
321
17 0
Как мы раньше жили без этих законов? Продавец не должен детям отпускать запрещенный товар, а на сколько метров находиться в отдаление торговая точка, чушь! При желании....
Или задача наложить штраф и пополнить казну, которую потом разворуют.
ответить
аватар
,
0 0
В конечном итоге штраф оплатили марийкоеды.
ответить
аватар
///
0 0
Не знаю про табак, но на Косыгина марийка торгует алкоголем прямо по дверями 59 гимназии, по другую сторону от магазина 65 школа. Наверняка косяк...
Я сегодня поймал чифириста,
Запишите меня в СВП!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ