Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области провело проверку в магазине «Мария Ра». В результате специалисты обнаружили нарушения закона.

В частности, компания не соблюдала требования антитабачного закона. Супермаркет продавали табачные изделия на расстоянии 85 метров от школы № 10 города Юрга, тогда как закон запрещает продажу ближе, чем за 100 метров к образовательным учреждениям.

В результате юрлицо оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.