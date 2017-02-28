«Марию Ра» оштрафовали за нарушение федерального закона
Сегодня 10:00
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области провело проверку в магазине «Мария Ра». В результате специалисты обнаружили нарушения закона.
В частности, компания не соблюдала требования антитабачного закона. Супермаркет продавали табачные изделия на расстоянии 85 метров от школы № 10 города Юрга, тогда как закон запрещает продажу ближе, чем за 100 метров к образовательным учреждениям.
В результате юрлицо оштрафовали на 30 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.
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Или задача наложить штраф и пополнить казну, которую потом разворуют.
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