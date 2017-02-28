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Названы самые популярные в мире модели авто

Сегодня 10:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
360tv.ru

Британская фирма Park Indigo обнародовала список самых популярных автомобилей мира. Первое место в рейтинге занял пикап «Тойота Хайлюкс», который лидирует по продажам в 25 странах мира, сообщает 360tv.ru.

На втором месте — «Фольксваген Гольф», причем в основном он лидирует в европейских странах.

Замыкает тройку «Тойота Ленд Крузер», популярная в Африке и на Ближнем Востоке.

В России самой популярной моделью является «Хёндэ Солярис», в прошлом году их было продано более 90 тысяч. В текущем году за лидерство в продажах бьются «Лада Гранта» и «Киа Рио».

Комментарии 3
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уехавший
0 0
С Праздником всех!
что за праздник?
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я
0 0
С Праздником всех!
Ну,нет повода не выпить.
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