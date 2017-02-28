Британская фирма Park Indigo обнародовала список самых популярных автомобилей мира. Первое место в рейтинге занял пикап «Тойота Хайлюкс», который лидирует по продажам в 25 странах мира, сообщает 360tv.ru.

На втором месте — «Фольксваген Гольф», причем в основном он лидирует в европейских странах.

Замыкает тройку «Тойота Ленд Крузер», популярная в Африке и на Ближнем Востоке.

В России самой популярной моделью является «Хёндэ Солярис», в прошлом году их было продано более 90 тысяч. В текущем году за лидерство в продажах бьются «Лада Гранта» и «Киа Рио».