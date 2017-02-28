Горожане просят навести в Новокузнецке порядок.
Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане просят сделать ремонт пешеходной зоны возле моста на Транспортной.
Теперь остановка, расположенная вблизи того же моста, рядом с паровозом, также вызвала негодование. Новокузнечанка возмущена беспорядком, грязью и мусором, который, по её словам, совсем не убирают.
Своё обращение она оставила на сайте гражданских инициатив.
«Остановки общественного транспорта на улице Транспортной (напротив паровоза) в ужасном состоянии. Грязь после дождя, большая лужа, которая не дает пройти. Молодые перепрыгивают, а пожилым приходится обходить по грязи, которая к тому же скользкая, или по проезжей части дороги», — пояснила горожанка.
Самое удивительное, по мнению автора сообщения, что в этом месте совсем недавно делали ремонт и положили новый асфальт. Однако площадку возле остановки всё же обошли стороной.
«Летом там меняли асфальт, на какие-то метры не могли положить покрытие или из-за экономии засыпать снятым тут же старым покрытием», — возмутилась новокузнечанка.
Автор обращения считает, что необходимо обязать владельца киоска, который находится на остановке, следить за порядком и чистотой. Если же ситуация не изменится, то привлечь дорожные службы Новокузнецка, которые будут следить за чистотой в таких местах.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что новокузнечане пожаловались на свалку рядом с жилыми домами.
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Да за поросятами хоть убирай, хоть нет. За каждым Нуф-нуфом уборщика не приставишь.
Вы будете мусорить, а владелец киоска - за вами срач убирать?
Да за поросятами хоть убирай, хоть нет. За каждым Нуф-нуфом уборщика не приставишь.
Вы будете мусорить, а владелец киоска - за вами срач убирать?
Сами свинячите и своих нуф-нуфиков к порядку не приучаете. Ведь все ОБЯЗАНЫ за вами убирать.
Сами свинячите и своих нуф-нуфиков к порядку не приучаете. Ведь все ОБЯЗАНЫ за вами убирать.
Обязаны содержать прилежащую территорию в чистоте.
Сорить/не сорить - это тема несомненно важная.
Но это - вопрос воспитания.
Обязаны содержать прилежащую территорию в чистоте.
Сорить/не сорить - это тема несомненно важная.
Но это - вопрос воспитания.
Надо вместо всеми знакомых лиц на плакатах и баннерах в городе и за городом,больше социальной рекламы о чистоте вывешивать.Толк будет!!!
Наверное,это Обама или инопланетяне по ночам свинячат.
Кого-то обязательно надо обязать прибраться....
А кого нужно обязать вспомнить,что чисто не там,где постоянно убираются,а там,где не гадят?
Новокузнечане возмущены мусором возле остановок.
Наверное,это Обама или инопланетяне по ночам свинячат.
Кого-то обязательно надо обязать прибраться....
А кого нужно обязать вспомнить,что чисто не там,где постоянно убираются,а там,где не гадят?