Горожане просят навести в Новокузнецке порядок.

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что новокузнечане просят сделать ремонт пешеходной зоны возле моста на Транспортной.

Теперь остановка, расположенная вблизи того же моста, рядом с паровозом, также вызвала негодование. Новокузнечанка возмущена беспорядком, грязью и мусором, который, по её словам, совсем не убирают.

Своё обращение она оставила на сайте гражданских инициатив.

«Остановки общественного транспорта на улице Транспортной (напротив паровоза) в ужасном состоянии. Грязь после дождя, большая лужа, которая не дает пройти. Молодые перепрыгивают, а пожилым приходится обходить по грязи, которая к тому же скользкая, или по проезжей части дороги», — пояснила горожанка.

Самое удивительное, по мнению автора сообщения, что в этом месте совсем недавно делали ремонт и положили новый асфальт. Однако площадку возле остановки всё же обошли стороной.

«Летом там меняли асфальт, на какие-то метры не могли положить покрытие или из-за экономии засыпать снятым тут же старым покрытием», — возмутилась новокузнечанка.

Автор обращения считает, что необходимо обязать владельца киоска, который находится на остановке, следить за порядком и чистотой. Если же ситуация не изменится, то привлечь дорожные службы Новокузнецка, которые будут следить за чистотой в таких местах.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что новокузнечане пожаловались на свалку рядом с жилыми домами.