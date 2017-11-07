В Новокузнецке нет света в подземной пешеходном переходе у остановки «Горсовет». Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

«Сегодня шёл утром, света нет в переходе. Там и при свете-то страшно, а сейчас ещё больше. Чёрт ногу сломит, я чуть не упал. Частников нет никого, не работают. А люди ходят. Администрация собирается что-то делать?» — написал в редакцию Иван С.

Как ВашГород.ру сообщила представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева, площади в переходе сдают в аренду частным предпринимателям. Соответственно, хозяйственные вопросы тоже в их ведении.