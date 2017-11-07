В Новокузнецке нет света в подземной пешеходном переходе у остановки «Горсовет». Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.
«Сегодня шёл утром, света нет в переходе. Там и при свете-то страшно, а сейчас ещё больше. Чёрт ногу сломит, я чуть не упал. Частников нет никого, не работают. А люди ходят. Администрация собирается что-то делать?» — написал в редакцию Иван С.
Как ВашГород.ру сообщила представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева, площади в переходе сдают в аренду частным предпринимателям. Соответственно, хозяйственные вопросы тоже в их ведении.
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Правильно, владелец этой самой квартиры!
Оксану И. требуется уволить за такие непрофессиональные ответы! Бездари и двоечники в управлении города...
Эти постоянные отключения портят бытовые и орг приборы. Идут сбои. Сброс информации.
Впечатление что все эти горсветы и горэлектросети укомплектованы профанами и просто неумехами, у которых руки из ж о п ы растут!!!
Думаю пора нашим властям вчинять иск о причинённом вреде!
Всему учить надо....
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А можно подробнее с этого места?
Часть площади общественного инженерного сооружения городской инфраструктуры сдается в аренду с целью "помощи" в финансовой нагрузке по обслуживанию сооружения(хочется верить,что именно для этого),но когда само обслуживание сооружения перекладывается на плечи частных арендаторов,то пользоваться этим сооружением как-то не очень хочется.Освещение перехода заложено в проект и является неотъемлемой его частью есть там ларьки или нет и обслуживаться вместе со всем переходом должно владельцем(организацией,на чьем балансе состоит)сооружения.Почему за свет должны отвечать некие временщики,которые сегодня в переходе,завтра-на рынке или где-то еще?
А кто вообще проводит обслуживание перехода?Отвечает за его техническое состояние?Тоже помадно-фруктово-сигаретные ларечники?