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«Чёрт ногу сломит»: в Новокузнецке подземный переход погрузился во тьму

Сегодня 10:25
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

В Новокузнецке нет света в подземной пешеходном переходе у остановки «Горсовет». Об этом ВашГород.ру сообщил читатель.

«Сегодня шёл утром, света нет в переходе. Там и при свете-то страшно, а сейчас ещё больше. Чёрт ногу сломит, я чуть не упал. Частников нет никого, не работают. А люди ходят. Администрация собирается что-то делать?» — написал в редакцию Иван С.

Как ВашГород.ру сообщила представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева, площади в переходе сдают в аренду частным предпринимателям. Соответственно, хозяйственные вопросы тоже в их ведении.

Комментарии 11
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Сталин
6 0
С праздником Революции, товарищи!!!!
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Бармалей
7 0
в переходе явно не страшнее, чем темное фото с таким логотипом
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Серый
18 0
Ёлки-палки, но ведь если объект сдается в аренду, это-же не обозначает что переход в собственности "переходных ******************* Или уже всё-таки прихватизирован кем-то? Ответ этой Оксаны И. является косой отмазкой. Ну представьте, допустим, если вы сдали в аренду квартиру, а там отключили электроснабжение... Кто несет ответственность перед арендаторами?
Правильно, владелец этой самой квартиры!
Оксану И. требуется уволить за такие непрофессиональные ответы! Бездари и двоечники в управлении города...
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Читатель
7 0
в аренду сдают не переход, а отдельные площади под павильоны. Лестницу и проход между павильонами никак бы не смогли сдать в аренду , поскольку место проходное. В Сити Молл , например, арендаторы же не отвечают за освещение всего торгового центра.
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)
1 8
Маленький фонарик в кармане носить или тем же телефоном подсветить не судьба? Ну тогда этому горожанину надо с собой икону Николая II носить, черти точно побоятся ему ногу ломать.
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кот ученый
0 4
Может по условиям договора сдачи в аренду торгаши сами подписались за пункт о ремонте и содержании оборудования технических средств подземного перехода. Или сами самовольно что-то подключили и испортили свет.
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Не совсем по теме, но про свет!
8 0
Своими еженочными отключениями городские электровласти уже достали всех, дальше некуда!
Эти постоянные отключения портят бытовые и орг приборы. Идут сбои. Сброс информации.
Впечатление что все эти горсветы и горэлектросети укомплектованы профанами и просто неумехами, у которых руки из ж о п ы растут!!!
Думаю пора нашим властям вчинять иск о причинённом вреде!
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!?
4 0
Есть такая поговорка:"Не место красит человека, а человек место"... В последнее "демократическое" время любой " назначенец" или "избранник", усевшись в кресло чиновника, почему-то теряет наличие качеств человеческой добродетели, становясь равнодушным ленивым и алчным лжецом...Проверка на "вшивость" - посади человека в кресло чиновника, узнаешь что он из себя представляет как личность.
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Оксане И
1 0
Ваши арендаторы даже допуска к распред. шкафу не имеют. Не компетентны в вопросы - говорите: "без комментариев".
Всему учить надо....
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Ъ
1 0
Ишимцева всегда не попадает в тему. Бестолковая.
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Седой 14767
3 0
площади в переходе сдают в аренду частным предпринимателям. Соответственно, хозяйственные вопросы тоже в их ведении
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А можно подробнее с этого места?
Часть площади общественного инженерного сооружения городской инфраструктуры сдается в аренду с целью "помощи" в финансовой нагрузке по обслуживанию сооружения(хочется верить,что именно для этого),но когда само обслуживание сооружения перекладывается на плечи частных арендаторов,то пользоваться этим сооружением как-то не очень хочется.Освещение перехода заложено в проект и является неотъемлемой его частью есть там ларьки или нет и обслуживаться вместе со всем переходом должно владельцем(организацией,на чьем балансе состоит)сооружения.Почему за свет должны отвечать некие временщики,которые сегодня в переходе,завтра-на рынке или где-то еще?
А кто вообще проводит обслуживание перехода?Отвечает за его техническое состояние?Тоже помадно-фруктово-сигаретные ларечники?
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