Глобальное потепление продолжается.

2017 год претендует на звание одного из самых жарких с рекордными показателями экстремальной погоды.

Первое место останется за 2016 годом. А 2017 и 2015 годы, по предварительным данным, займут второе и/или третье место. Период с 2013 по 2017 год станет самым тёплым пятилетним периодом в истории наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, последние три года стали тремя рекордными годами по зафиксированным значениям температур. Это является частью долгосрочной тенденции потепления. Он добавил, что глобальное потепление на планете сопровождается ростом числа опасных природных явлений — ураганов, наводнений.

В докладе отмечается, что глобальная средняя температура за период с января по сентябрь 2017 года была на 0,47 ± 0,08 градуса выше, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год. В отдельных частях южной Европы, включая Италию, в Северной Африке, частях восточной и южной Африки и в азиатской части России было рекордно тепло, а в Китае уровень тепла был эквивалентен ранее зафиксированному рекордному значению.