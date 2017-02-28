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Недвижимость и строительство

Скандально известный бизнесмен построит в России город будущего

Сегодня 10:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rswland.ru

Бизнесмен Сергей Полонский заявил о планах построить город нового поколения.

Бизнесмен намерен вернуться в строительный бизнес и хотел бы построить город, насыщенный новыми технологиями. Он должен быть удобным для жизни. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, сообщают «Вести.ru».

Также Сергей Полонский сообщил о намерении возродить строительную компанию Mirax. Она стала известна благодаря возведению башни «Федерация» в составе делового центра «Москва-Сити».

Отметим, бизнесмена в июле 2017 года приговорили к пяти годам колонии за то, что он, как считает следствие, похитил у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Но бизнесмена освободили в зале суда за истечением срока давности.

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Комментарии 5
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Андрей
10 0
Нормально,чуть не посадили и опять на те же грабли,только сейчас умнее будет!
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Коля
3 0
Может лучше в Новокузнецке, что то построишь?)) А то от власти не дождешься.
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chak
3 1
Может лучше в Новокузнецке, что то построишь?)) А то от власти не дождешься.
Ага. Сам ему деньжат в карман положишь?
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старик
8 0
новый Остап Бендер и Нью Васюки
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