Бизнесмен Сергей Полонский заявил о планах построить город нового поколения.

Бизнесмен намерен вернуться в строительный бизнес и хотел бы построить город, насыщенный новыми технологиями. Он должен быть удобным для жизни. В частности, там не должно быть автомобилей с выхлопами, сообщают «Вести.ru».

Также Сергей Полонский сообщил о намерении возродить строительную компанию Mirax. Она стала известна благодаря возведению башни «Федерация» в составе делового центра «Москва-Сити».

Отметим, бизнесмена в июле 2017 года приговорили к пяти годам колонии за то, что он, как считает следствие, похитил у дольщиков 2,6 миллиарда рублей. Но бизнесмена освободили в зале суда за истечением срока давности.