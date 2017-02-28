Кемеровчане пожаловались на грязь возле нового светофора, который накануне начал работать на бульваре Строителей у дома № 46.

«Да, светофор сделали, это очень хорошо, а вот как переходить, никто не подумал. Скоро зима, и что тут будет, я затрудняюсь сказать», — написал кемеровчанин в чате «КемеровоОнлайн».

Светофоры установили для повышения безопасности пешеходов — до этого людям приходилось пересекать шестиполосную дорогу по нерегулируемому переходу. Электронные регулировщики появились на бульваре Строителей у домов № 14 и 46, писал ВашГород.ру.