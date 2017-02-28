Теперь преодолеть перекрёсток стало проще и водителями, и пешеходам.

ВашГород.ру сообщал, что светофор на перекрёстке Тореза — Советской Армии установили в августе этого года. Однако до недавнего времени он не работал.

Как сообщили жители Новокузнецка, светофор подключили несколько дней назад. Теперь перекрёсток стал регулируемым.

«Конечно, стало проще. Раньше там стояли по нескольку минут, потому что постоянно шли пешеходы. Теперь всё намного быстрее. Тем более ещё и стрелка налево заработала. Благодать!», — поделился с ВашГород.ру новокузнечанин Леонид А.

Как пояснила представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева, светофор на этом участке является первым навесным светофором в Новокузнецке.