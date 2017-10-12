Наталья Ивушкина — очаровательная женщина. Сами посмотрите, какая тонкая, прекрасная работа природы: нежная улыбка, солнышко в тёмной бархатистости глаз, кокетливые кудряшки. Точёная фигурка девчонки — и не поверишь, что дважды мама. Такие счастливые женщины рождаются исключительно в любви — а как по-другому?

Мы сидим за чаем с пирожными в ресторане «Бардин», и Наталья рассказывает, как встретились её родители. Если честно, эта история больше похожа на романтичное кино конца 60-х — где все молоды, красивы, влюблены и где главные герои обязательно бегут по улице, смеясь и прячась под мокрыми зонтиками. Ну, а в результате подобных пробежек, сами понимаете, часто появляются дети.

«Моей первой детской кроваткой был маленький журнальный столик, — улыбается Наталья, — Третьекурсникам Дудиным, маме и папе, выделили в подвальном помещении студенческого общежития отдельную комнату. А когда мне было три месяца, родители вернулись из Новосибирска в родной Новокузнецк. Строили по всей области мосты. Папа стал самым молодым руководителем управления капитального строительства горисполкома. Был вице-мэром по капитальному строительству. В общем, построил этот город — каким мы его знаем и видим сейчас».

— Наталья, о чём мечтали в детстве?

— Если говорить о девчоночьем, несерьёзном, но заветном — хотелось красивой одежды. Это сегодня можно купить любую брендовую вещь, а в 80-х только-только появились первые джинсы — да и то не в магазинах, а на чёрном рынке. И стоили они почти половину папиной зарплаты. А если серьёзно — в детстве я мечтала стать историком или учителем. Правда, когда пришла пора куда-то поступать — оказалось страшно уезжать из дома, от родителей, к которым я всегда была очень привязана. И поэтому я осталась в Новокузнецке, выбрав специальность «Экономика» на технологическом факультете СМИ, которая в то время считалась самой престижной. Ничуть не жалею — тогда можно было получить сильное базовое образование, и если посмотреть, то весь цвет сегодняшнего бизнеса в нашем городе — это бывшие мои однокурсники или те, кто учился чуть пораньше или чуть позже меня. Да и детскую свою мечту о преподавании я, выходит, реализовала — сначала меня оставили на кафедре «Экономики и управления производством» и потом, всю жизнь, я продолжала преподавать.

— Где и когда познакомились с мужем?

— Мы с Костей жили в одном подъезде, играли в одном дворе, учились в параллельных классах. А когда были восьмиклассниками, в нашей школе ставили спектакль по пьесе Чехова «Юбилей», в котором нам дали роли мужа и жены. Только даже намёка на какую-то романтику тогда не было — обычные отношения знакомых мальчика и девочки. Всё началось гораздо позже — мы поступили на один факультет, а в сентябре нас, первокурсников, отправили на картошку. Ребята разбились на пятёрки, устроили соревнования — кто быстрее соберёт. Мы все тогда очень сдружились. А когда я на той картошке посмотрела на Костю, у меня перед глазами неожиданно будто вспыхнуло электронное табло: «Это твой будущий муж»! Уже на третьем курсе мы поженились — совсем как мои родители. И Ольга родилась — в 20 лет, как я — у мамы и папы. Так что мы тоже были молодой студенческой семьёй.

— В конце 90-х вы уезжаете в Москву, а через двенадцать лет возвращаетесь в Новокузнецк. Не получилось покорить златоглавую?

— Если честно, мы с Костей вообще никуда не хотели ехать — у нас обоих культ семьи и большая привязанность к родителям. Это они настояли, чтобы мы уехали в столицу — родители считали, что нам нужно дальнейшее развитие. Я тогда целую неделю рыдала — так не хотелось покидать родное гнездо. Но мы даже мысли такой не допускали, что вот попробуем и, если у нас ничего не получится, то вернёмся обратно. Ведь если так думать — точно ничего не выйдет. Я преподавала в институте международной экономики и международного права в Московском государственном лингвистическом университете имени Мориса Тореза. Позже у меня появился небольшой бизнес, по делам которого я и сейчас примерно раз в месяц отправляюсь в Москву. У нас родился сын, а когда Анатолию было шесть лет, Костя решил вернуться в Новокузнецк — работать в семейном бизнесе. Это было нелёгкое время — в течение года мужу приходилось разрываться на два города. И однажды он сказал: или мы вместе живём в Новокузнецке — или я завожу новую семью. Выбор, как вы понимаете, был очевиден.

— Дочка в это время жила с бабушкой и дедушкой?

— Сначала родители нас уговорили: вот встанете на ноги — тогда и заберёте Ольгу. Потом: пусть ребёнок спокойно закончит первый класс… третий класс… школу. Так что когда мы вернулись в Новокузнецк, дочь была выпускницей.

— У вас счастливый брак?

— Об этом я предпочитаю молчать. В январе будем праздновать серебряную свадьбу. Хотя у нас очень разные увлечения, и мы очень разные, но всё равно мы вместе. У Кости увлечения чисто мужские — футбол, хоккей, снегоходы, квадроциклы. Он самый преданный болельщик российской футбольной сборной — попробуйте с ним пошутить насчёт наших футболистов! А я люблю театр, музыку, люблю вышивать — правда, времени на это моё ещё девчоночье увлечение катастрофически не хватает. Но как-то заболела гриппом, была дома одна, слушала записи ещё советских радиоспектаклей, вышила подушку. Потом друзья смеялись — каким-то ты странным вирусом заразилась.

— А готовить любите?

— Честно? Не очень, но домашние завтраки всегда готовлю я. А ещё все знают, что у меня получается классный фирменный борщ и мясо по-французски.

— Что помогает семейному счастью таких разных людей?

— У нас с мужем одни «исходники», один круг общения. И к тому же мы оба перфекционисты. Правда, и тут есть отличия. Он стремится, чтобы работа всегда была сделана на сто процентов, требуя идеальной реализации от своего окружения. А я с моей психологией отличницы предъявляю эти сто процентов требований преимущественно к самой себе.

— А дети на кого больше похожи — на маму или папу?

— Да они даже спят, как папа! Но нельзя сказать, что дочь и сын — точные папины копии. Ольга — спокойная, терпеливая, очень любит петь, занимается вокалом у педагогов, продвигает наши гостиницы в соцсетях. По первому образованию, полученному в Новокузнецке, она переводчик, преподаватель английского и немецкого языков. А в семейном бизнесе Ольга реализует направление, по которому окончила магистратуру в Лондоне. Анатолий — артистичный, подвижный и, как папа, страстный футбольный болельщик. Сын учится в девятом классе лицея, мечтает «стать Иваном Ургантом». Но мы стараемся ему объяснить, что все «урганты» сначала получили хорошее образование. И уже ставим перед ним конкретную задачу — как подрастёшь, будешь помогать папе, станешь заниматься нашим бизнесом. Я даже спорю из-за этого со своими подругами, которые считают, что мы не даём детям шанса выбрать свой путь в жизни.

— Получается, что вы авторитарные родители?

— Я бы так не сказала. Ко мне дети относятся скорее как к взрослому другу — они знают, что с мамой всегда можно договориться. А папа — это сдерживающий фактор. Папин авторитет у них мощнейший — они просто не хотят его огорчать. Да, у папы не забалуешь. Но и балует детей больше всех именно Костя. Только есть определённые, очень важные вещи, которым родители обязаны учить своих детей. Например, что такое деньги и что их надо зарабатывать. Мы с Костей сами работали с подросткового возраста. Я мыла полы, была нянечкой, занималась озеленением города. А этим летом сын работал в компании мужа и на свою первую зарплату повёл всю семью в ресторан. Правда, сказал, что за наши алкогольные напитки платить не будет — Анатолий у нас непримиримый борец за ЗОЖ.

— Поделитесь секретом, как вам удаётся быть в такой хорошей форме?

— Я занимаюсь фитнессом, а когда хватало времени — ещё и большим теннисом. Стараюсь не есть вечером, пью много воды и, конечно же, ограничиваю себя в сладком. Это самое трудное — ведь я большая сладкоежка, так что при любой диете обязательно съедаю утром зефирку в шоколаде.

— А как вы поддерживаете «внутреннюю форму»?

— Я очень люблю оперу — она постоянно играет в машине. Театр, музыка — это главные мои увлечения ещё с детства. Я сама играю на виолончели — окончила музыкальную школу. И когда мы с Костей поженились, он всё время просил, чтобы я ему сыграла песню «А ты опять сегодня не пришла».

— И часто берёте в руки инструмент?

— Сейчас, конечно, редко. Но когда мы праздновали очередной день рождения гостиницы «Ольга», во время которого всегда устраиваем грандиозный праздник для наших постоянных гостей с массой интереснейших развлечений и приглашёнными звёздами из «Камеди», я решила сыграть на виолончели и неожиданно для себя произвела фурор.

— Гостиницу назвали в честь дочери?

— Конечно! Сначала, в 2007 году, появилась «Берлога». Потом в 2009 — «Ольга». Когда я стала заниматься этим бизнесом, была немного растеряна — такое ощущение, что хаос царил во всём. В Шерегеше была «сумбурная» застройка — и очень много собственников. Такое огромное количество совершенно разного частного бизнеса — люди, сдающие комнаты, и одновременно большие компании, для которых горнолыжка была побочным делом. Хотя в этом есть свой плюс — когда крупная компания зарабатывает на своём основном бизнесе и инвестирует полученные средства в Шерегеш. А вообще многие считают, что все мы гребём там деньги мешками. Только это не так. Приходится всё контролировать, очень серьёзно себя отдавать и вкладываться — в том числе, и эмоционально. Но это не такой бизнес, про который говорят, что лень поднять, а бросить жалко. Я очень люблю Шерегеш- как ребёнка! Это место — магия. В него невозможно не влюбиться. И все мои московские друзья, которых я давно переманила отдыхать в Шерегеше, от него просто в восторге. Даже дорога туда прекрасна — причём в любое время года. Я туда езжу каждые выходные — и душа радуется.

— И что, интересно, можно делать в Шерегеше летом?

— «Ольга» уже несколько лет работает круглогодично. Шерегешское лето — это прекрасные горные прогулки, квадроциклы, велосипеды, шашлык, баня, спа, бассейн с подогревом. А какая здесь звенящая тишина по утрам — это волшебство! Сладкий запах спелой травы, шорохи и звуки шепчущей тайги, сверкание бьющих из-под земли почти оранжевых из-за железа родников. Места — фантастические. Самая высокая местная гора Мустаг — 1570 метров над уровнем моря. Если дословно, то это «ледяная гора», но Мустаг называют и «змеиной горой», и «серой горой», так как он покрыт серыми полями скал-курумов. А самая маленькая здешняя гора Утуя тянется вверх «всего» на 1143 метра.

Главная местная достопримечательность — потрясающей красоты гора Зелёная, которая находится в 1270 метрах над уровнем моря. По-шорски она называется Каритшал — «край хребта». Рядом 1555-метровая гора Курган — с 20-метровым православным крестом на вершине. И причудливые камни, похожие на развалины древней крепости, которую непонятно кто построил — первые здешние люди, таинственные йети, сама природа? А внизу — прижавшийся к горному подножию посёлок, названный в честь двух братьев Шерегешевых, добывавших тут железную руду. Интересно, кем они были, если «шерек» с шорского переводится как «солдатик»?

— А какой Шерегеш зимой?

— Обычно уже к ноябрю здешний снег поднимается почти трёхметровой волной, да так и стоит до конца апреля — стойко и снежно, как сказочный солдатик. Замороженные до ледяной белизны пушистые ёлки, закогтившие своими медвежьими лапами высокие фарфорово-голубые небеса. Вкусно поскрипывающий снег. Ветер скорости, обжигающий лицо. Нестерпимое, заставляющее щуриться солнце. И весёлые горки, поднимающие под ногами волны невиданного белого океана!

— В последнее время он сильно меняется?

— Раньше между собственниками нередко обнаруживалось недопонимание, но сейчас на смену амбиций приходит осознание того, что все мы работаем на общее дело — развитие нашего любимого Шерегеша. Областная администрация в это активно включилась. Нас очень поддерживают Владимир Николаевич Макута, Владимир Николаевич Чернов, Станислав Александрович Черданцев. Есть одобренный губернатором Аманом Гумировичем Тулеевым мастер-план развития Шерегеша, который разработала известная кемеровская «Денеба Групп» вместе с экспертами из канадской компании «Ecosign». Канадцы очень крутые — они готовили горнолыжные комплексы к олимпиадам. А исследуя наш Шерегеш, пришли к выводу, что это уникальный курорт мирового уровня.

— И что в нём такого уникального?

— Ну, во-первых, такого снега нигде не найти — это так называемый «пухляк» или «пудра». Только представьте: как у Пушкина — мороз и солнце, день чудесный. Идёт мягкий снег, а вы несётесь по воздушной снежной целине — под огромной опрокинутой чашей ярко-синего неба! Подобный снег есть только в Норвегии, но там очень холодно и небольшой перепад высот. А ещё в Канаде — только это далеко. А в нашем Шерегеше всегда волшебная погода — по числу солнечных дней он даже превосходит курорты Краснодарского края, и это научный факт! Получается много солнца в течение долгого дня, а такое естественное яркое освещение трасс, и правда, уникально. И сезон катания у нас долго длится — обычно с ноября по апрель. Но есть фанаты, которые катаются и в октябре, и в мае. А вообще Шерегеш — удивительное место. Зимой, когда в Новокузнецке могут быть 30-градусные морозы, здесь только минус 10. А летом, когда невыносимая жара, — в Шерегеше приятная прохлада.

— Что ждёт гостей Шерегеша в этом году?

— Новые подъёмники, трассы, гостиницы, пункты питания, термальный центр с банями — и, как всегда, неповторимая атмосфера Шерегеша!

— А что ждёт ваших гостей?

— Конечно же, наше неизменное гостеприимство и любовь. Мы расширили кафе «Сковорода», в котором можно посидеть прямо в лыжных ботинках, оставив лыжи на крыльце. Добавили в меню блюда вок и бургеры. Сделали террасу для загара. Сделали ещё привлекательнее наш пивной ресторан «Биргеш». Обновили номерной фонд, в том числе номера категории «люкс». А ещё с этого года в нашем семейном отеле будет работать не только детская комната с профессиональными воспитателями, но и тин-клаб для подростков с приставками, настольными и компьютерными играми — чтобы родители могли спокойно пойти покататься, не переживая за детей. Кроме того, в этом году в гостинице «Ольга» начинает свою работу Губернаторская Гостиная, основная идея которой — сделать доступным общение власти и бизнеса. В Шерегеш приезжает большое количество бизнесменов со всего Сибирского округа и из центральной части России, которые обладают капиталом и наверняка хотели бы расширить свои возможности на других территориях. Гостиная представляет полную информацию об инвестиционных площадках городов области — и всё это за чашкой ароматного кофе с заместителем губернатора!

Записала Инна Ким.