Олег Торсунов, известный в России и не только, психолог-тренер (оздоровительный центр «Амрита», Краснодарский край), практикующий врач, автор оригинальных методик диагностики заболеваний и многих уникальных способов лечения, впервые побывал в Новокузнецке, где провёл трёхдневный семинар «Счастливая семейная жизнь».

Зал театра металлургов собрал кузбассовцев разных возрастов — тех, кто доверяет его слову не понаслышке, в большинстве знакомых с его книгами, аудиолекциями.

Тело дышит энергией. Как ею не обесточиться — об этом, о системе контактов с миром шёл разговор. Участники семинара разбирались с чувствами, с тем, как устроен характер мужской и женский, диагностировали себя по методике Торсунова.

Фишка Торсунова — подтверждать сказанное треком песен, которые он со сцены воспроизводил с компьютера. Оттого атмосфера в зале была особая, тёплая. Знакомые песни проявлялись в некой новой транскрипции.

Мнениями о семинаре поделились участники.

Самое главное в жизни не работа, деньги и прочее, а семья. Как выстраиваешь отношения дома, так и ощущаешь себя во многом по жизни. Не умеешь выстраивать отношения — всё рушится. Мы приехали на семинар вчетвером семьёй из посёлка Бачаты, потому что ищем ответы на вопросы межличностных отношений. Заочно знакомы с Торсуновым по его лекциям в инете, которые слушаем около пяти лет постоянно. Я приехал на встречу с Торсуновым из Кемерова. Разговор со специалистом высокого класса вживую, минуя экран монитора, имеет куда более действенный эффект для слушателей. Диалог с залом, исповедальные истории, рассказанные на семинаре людьми, пропускаешь через себя, а комментарий Торсунова помогает осознать свои собственные ошибки, смирить гордыню, через полученные знания приблизиться к пониманию себя.

Удивительный человек Торсунов. Несколько лет изучал в Индии Веды, целительные методики. Блестящий оратор, глубокая личность, обаятельный, бесконечно доброжелательный, искренний. Хочется следовать его примеру — пробежать, как он в день приезда в наш город, 12 километров, окунуться в реку, чтобы взбодриться и посмотреть на мир другими глазами. Семинар Торсунова для меня — своеобразная перезагрузка, этакий апгрейд. Олег Геннадьевич помогает осознать свои собственные ошибки, смирить гордыню, через полученные знания приблизиться к пониманию себя. Знание улучшает сердце, оно становится добрее, мягче, а стало быть, отступают болезни. Как откровение прозвучало для меня из уст Торсунова: если человеку не хватает психических сил, то он зашкаленно переживает, когда болеет собственный ребёнок.

Или другое — зацикливание на себе чревато тем, что человек становится несчастным.

Разобраться в этих постулатах с выходом на свет в конце тоннеля для участников форума очень важно, потому семинары Торсунова пользуются особой популярностью.

Цитатой дня для нас стали слова Олега Геннадьевича: важно воспитать ребёнка осознанно. Для этого сначала надо навести порядок внутри себя. Что это значит? Стали разбираться и ужаснулись с женой, насколько мы несведущи. Не видим разницу между строгостью и грубостью. Ожидающий, что добро вернётся, оказывается, корыстен! Как я раньше до этого сам не дошёл! А уж как дошли до анализа плачущего человека, тогда только и согласился, что плачущий сосредоточен на себе, а значит, сердцем закрыт. По-новому зазвучали для меня многие слова. Прозренье сердце стало обретать.

…Как думаем, так и складывается. Сколько благочестия, столько и достатка. Поменяйте жизнь изнутри — изменится судьба. Боюсь — означает объём работы над собой. Прозвучавшее — домашнее задание каждому осмыслить, применять, не останавливаться в личностном росте.

Перед началом и после семинара гуру провёл в рамках заданной темы консультации для желающих. Другим бонусом семинара стали индивидуальные рекомендации по оздоровлению.

Завершались семинары подарочной раздачей десертных сладких шариков, облачённых в нарядную упаковку. Победитель розыгрыша получил главный приз — книгу с автографом Олега Торсунова.

Уже скоро, 10 ноября, поклонники Торсунова смогут посмотреть слёзную комедию «Я — счастье» екатеринбургского театра «Нитья». Почему поклонники? Потому что спектакль поставлен по материалам лекций этого психолога-тренера.

Лилия Горбунова