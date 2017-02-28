Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Кемерово оказался в пятёрке лидеров по удобству парковок

Сегодня 11:25
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
parkandfly.ru

Эксперты Domofond.ru выяснили, насколько довольны горожане состоянием дорог и парковок в регионах. Для этого опросили жителей 100 самых крупных городов России.

Респондентам предлагали оценить, согласны ли они с высказыванием «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10. В рамках исследования опросили около 258,5 тысяч человек.

Средняя оценка по России — 4,1 балла из 10. Лидером рейтинга оказался Грозный, жители которого оценили удобство дорог и парковок на 6,8 балла: особо отметили удобные развязки и возможность уехать из двора в любое время.

На втором месте — Тюмень (6,4 балла), на третьем — Сочи (5,5 балла).

Кемерово замыкает топ-5 городов с оценкой 5,4 балла.

«Кемерово — удобный город в плане парковок: всегда есть место, где можно поставить машину, хоть во дворах, хоть в центре города. Даже если возле дома всё занято, то в соседнем дворе точно бывает свободное место. Здесь проще, чем в Новосибирске или Санкт-Петербурге — там может случиться, что машину приходится бросать через улицу», — прокомментировал корреспонденту ВашГород.ру водитель Алексей из Кемерова.

Новокузнецк в рейтинге оказался на 28 месте с оценкой 4,7 балла. Аутсайдерами оказались Волгоград (3,4 балла), Саратов (3,4 балла) и Ярославль (3,2 балла).

Ранее аналитики признали Кемерово самым доступным в Сибири городом для покупки жилья, писал ВашГород.ру.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
Кузня самый лучший город на земле.
3 0
Слоган для Кемеровских:
"Мы забираем у Вас всё, что бы построить свое будущие!"
"Кемерово! Город который украл будущие у Новокузнецка".
"Нас считают п.Щегловка, но мы построили город на Ваши деньги -ЛОХИ!"
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ