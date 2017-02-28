Эксперты Domofond.ru выяснили, насколько довольны горожане состоянием дорог и парковок в регионах. Для этого опросили жителей 100 самых крупных городов России.

Респондентам предлагали оценить, согласны ли они с высказыванием «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10. В рамках исследования опросили около 258,5 тысяч человек.

Средняя оценка по России — 4,1 балла из 10. Лидером рейтинга оказался Грозный, жители которого оценили удобство дорог и парковок на 6,8 балла: особо отметили удобные развязки и возможность уехать из двора в любое время.

На втором месте — Тюмень (6,4 балла), на третьем — Сочи (5,5 балла).

Кемерово замыкает топ-5 городов с оценкой 5,4 балла.

«Кемерово — удобный город в плане парковок: всегда есть место, где можно поставить машину, хоть во дворах, хоть в центре города. Даже если возле дома всё занято, то в соседнем дворе точно бывает свободное место. Здесь проще, чем в Новосибирске или Санкт-Петербурге — там может случиться, что машину приходится бросать через улицу», — прокомментировал корреспонденту ВашГород.ру водитель Алексей из Кемерова.

Новокузнецк в рейтинге оказался на 28 месте с оценкой 4,7 балла. Аутсайдерами оказались Волгоград (3,4 балла), Саратов (3,4 балла) и Ярославль (3,2 балла).

Ранее аналитики признали Кемерово самым доступным в Сибири городом для покупки жилья, писал ВашГород.ру.