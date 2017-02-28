Коммунисты России сегодня празднуют 100 лет Великой Октябрьской революции.

ВашГород.ру предлагает читателям пройти наш мини-тест и вспомнить основные факты из истории этого события.

А вы будете поздравлять родных и близких со столетием Октябрьской революции?