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Недолго музыка играла: на привокзальной площади вновь процветает незаконная торговля

Сегодня 11:40
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fxstock.su

Ранее ВашГород.ру сообщал, что администрация отчиталась о ликвидации незаконного рынка возле привокзальной площади в Новокузнецке.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции в октябре на протяжении трёх недель ежедневно выходили на проверку и пресекали незаконную торговлю. В итоге — администрация констатировала: с незаконной торговлей покончено.

Однако недолго перекрёсток Бардина — Металлургов пустовал. Новокузнечане сообщают, что нелегальная торговля вновь процветает. И теперь, как и раньше, на незаконном рынке можно купить одежду, овощи и фрукты.

При этом частники, не стесняясь, стоят под знаком, который запрещает торговлю, сообщает Novokuznetsk.su.

Напомним, что в Новокузнецке существует сразу несколько разрешённых рынков. Один из них находится буквально в 100 метрах от места незаконной торговли. Однако новокузнечане упорно торгуют, там где это делать запрещено.

Комментарии 7
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хрен с горы
26 0
Да разрез сразу выкопайте там и все. И торговли не будет и новые рабочие места о чем так любят писать
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777
1 0
это не русские..скромно их назвал...... поногнали наших тёток торговать ихней ********* них же не лицензии не чего нет...подставят бабок ..типа с ментами всё схвачено...РЕЙД прошёл...торгуем!!
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читатель
1 0
это не русские..скромно их назвал...... поногнали наших тёток торговать ихней ********* них же не лицензии не чего нет...подставят бабок ..типа с ментами всё схвачено...РЕЙД прошёл...торгуем!!
позор! с уличной торговлей справится не могут
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Я так кумекаю:
1 0
РискнУл бы кто-нибудь из нас или даже из "приКОРМленных, усталых, ленивых, трусливых" снова стать на точку не имея крыши среди рабоче- крестьянской среды, которая уже ровно 100 лет удерживает власть в стране/городе ???!
Только с крышей ты можешь смело и бОрзо ответить любому подошедшему к тебе фискалу: "Ты хто вапще ???"
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123
0 4
Рыночек очень удобный для покупки мелочей. В магазине такого нет. Наркоманов и бандитов бы лучше гоняли. Будто проблем кроме этого рынка больше нет
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читатель
0 0
Рыночек очень удобный для покупки мелочей. В магазине такого нет. Наркоманов и бандитов бы лучше гоняли. Будто проблем кроме этого рынка больше нет
вот как раз на этом "рыночке" наркоманы и тусуются гонять вас нужно каждый день
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