Ранее ВашГород.ру сообщал, что администрация отчиталась о ликвидации незаконного рынка возле привокзальной площади в Новокузнецке.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции в октябре на протяжении трёх недель ежедневно выходили на проверку и пресекали незаконную торговлю. В итоге — администрация констатировала: с незаконной торговлей покончено.
Однако недолго перекрёсток Бардина — Металлургов пустовал. Новокузнечане сообщают, что нелегальная торговля вновь процветает. И теперь, как и раньше, на незаконном рынке можно купить одежду, овощи и фрукты.
При этом частники, не стесняясь, стоят под знаком, который запрещает торговлю, сообщает Novokuznetsk.su.
Напомним, что в Новокузнецке существует сразу несколько разрешённых рынков. Один из них находится буквально в 100 метрах от места незаконной торговли. Однако новокузнечане упорно торгуют, там где это делать запрещено.
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