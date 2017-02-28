Эксперты составили рейтинг наиболее дорогих городов для гостей из-за рубежа.
В исследовании рассматривалась стоимость 160 товаров и услуг. Это аренда жилья, питание, одежда, транспортные расходы и другое.
Самым дорогим в четвёртый раз оказался город-государство Сингапур. Об этом пишет Лайф.ру с ссылкой на доклад аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit.
По словам авторов исследования, в Сингапуре самые дорогие автомобили и высокие цены на одежду. А вот стоимость услуг обслуживающего персонала и товаров для дома невысокая.
Вторую строчку в рейтинге занял Гонконг, третью — Цюрих. Замыкают топ-5 самых дорогих городов Осака и Токио.
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