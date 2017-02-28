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Названы самые дорогие города мира для иностранцев

Сегодня 11:45
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vip.helentours.ru

Эксперты составили рейтинг наиболее дорогих городов для гостей из-за рубежа.

В исследовании рассматривалась стоимость 160 товаров и услуг. Это аренда жилья, питание, одежда, транспортные расходы и другое.

Самым дорогим в четвёртый раз оказался город-государство Сингапур. Об этом пишет Лайф.ру с ссылкой на доклад аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit.

По словам авторов исследования, в Сингапуре самые дорогие автомобили и высокие цены на одежду. А вот стоимость услуг обслуживающего персонала и товаров для дома невысокая.

Вторую строчку в рейтинге занял Гонконг, третью — Цюрих. Замыкают топ-5 самых дорогих городов Осака и Токио.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о самых опасных городах для женщин и о самых гостеприимных городах России.

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