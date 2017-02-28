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В Кемерове оштрафовали более 800 водителей за грязные номера

Сегодня 11:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
drivingplus.ru

Кемеровская Госавтоинспекция отчиталась о профилактических рейдах, в рамках которых выявляют авто с нечитаемыми госномерами.

За месяц в Кемерово за грязные знаки наказали 833 водителя, сумма штрафа за нарушение — 500 рублей, сообщили в ГАИ. Кроме того, инспекторы остановили автовладельца, который оборудовал номер материалами, препятствовавшими считыванию. За это ему грозит штраф суммой 5000 или лишение прав на срок до трёх месяцев.

Правоохранители поймали двух водителей, которые управляли машинами с поддельными номерами. Их лишат права управления машиной сроком до года. Акция продлится до конца ноября.

Ранее ВашГород.ру писал, что Кемерово вошёл в топ-5 городов России с удобными парковками.

Комментарии 4
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Виталя
3 3
Надо наказывать не водителей, а администрацию города, дор. надзор и самих ГИБДДшников за состояние дорого, из-за чего госномера загрязняются почти мгновенно с момента начала движения автомобиля
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Армянский коммунист
0 1
Надо наказывать не водителей, а администрацию города, дор. надзор и самих ГИБДДшников за состояние дорого, из-за чего госномера загрязняются почти мгновенно с момента начала движения автомобиля
Правильно мыслите,был такой товарищ,звался он Ксеркс,тот наказал море,ну а мы будем искать виновных и сечь асфальт за грязные тачки.
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А
0 0
У меня под сиденьем всегда влажная тряпка валяется. Легкое движение руки и... где грязные номера?
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