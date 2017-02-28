Кемеровская Госавтоинспекция отчиталась о профилактических рейдах, в рамках которых выявляют авто с нечитаемыми госномерами.

За месяц в Кемерово за грязные знаки наказали 833 водителя, сумма штрафа за нарушение — 500 рублей, сообщили в ГАИ. Кроме того, инспекторы остановили автовладельца, который оборудовал номер материалами, препятствовавшими считыванию. За это ему грозит штраф суммой 5000 или лишение прав на срок до трёх месяцев.

Правоохранители поймали двух водителей, которые управляли машинами с поддельными номерами. Их лишат права управления машиной сроком до года. Акция продлится до конца ноября.

Ранее ВашГород.ру писал, что Кемерово вошёл в топ-5 городов России с удобными парковками.