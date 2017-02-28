Российские покупатели смогут быстрее получать заказы с популярного интернет-сайта «Алиэкспресс».

Китайская компания планирует сократить максимальный срок доставки товаров в нашу страну с 45 до 10 дней. Торговая площадка будет комплектовать заказы на собственных складах в Китае и контролировать весь процесс доставки через собственную логистическую компанию и партнёров в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что такая модель уже применяется на других зарубежных торговых площадках. Однако, по мнению экспертов, эта схема может привести к росту конечной цены дешёвых товаров.

Как уточняет издание, новая система заработает 11 ноября.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в России появился аналог «Алиэкспресс» — интернет-магазин «Пандао».