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Новокузнечанка победила в отборочном туре чемпионата «Открой рот»

Сегодня 12:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Накануне в Новокузнецке прошёл отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Горожане соревновались в чтении вслух отрывков из художественной литературы. Задача — сделать это как можно правильнее, артистичнее, вдохновлённее. На всё даётся одна минута. А тексты организаторы выбирают не самые простые — порой встречаются редкие слова, необычные фамилии.

В Новокузнецке на чемпионат заявились семь человек. Оценивали чтецов строгое жюри — преподаватель литературы, преподаватель скорочтения и журналист. Победила Аля Карелина. Девушке достался к чтению отрывок из повести Виктора Лихоносова «Осень в Тамани».

Теперь новокузнечанке предстоит победить других чтецов в Новосибирске. А финал чемпионата пройдёт в Москве.

Основатель «Открой рота» (организаторы настаивают на склонении) — выходец из Новокузнецка Михаил Фаустов. Федеральные СМИ давно называют его популяризатором чтения по всей стране. Разговор с Михаилом читайте на нашем сайте в ближайшие дни.

Комментарии 6
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ЗАКРОЙ РОТ!7
12 0
"Открой рот!"Над названием поработали знатно))
Что бы тебе было стыдно говорить где ты участвовал!)
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Седой 14767
16 0
Основатель «Открой рота» (организаторы настаивают на склонении)
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Приходит на работу филолог.Под глазом сияет огромный бланш.
Коллеги волнуются-как же так?Что произошло?
-Был на дне рождения.После пары рюмок пошли разговоры и какой-то майор ударился в воспоминания:"Вот,помню,был у меня в роте один х...",а я его поправил:Правильно говорить не в роте,а во рту"
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Кстати:
0 1
Какое место займет в умах "элиты" области девушка 78 лет, доходчиво обьяснившая 05.11.2017 на митинге в Кемерово, что область под руководством уважаемого губернатора, напоминающего корабль покрытый ракушками, успешно развивается ... ? ? ?
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Надежда
0 0
Я тоже считаю, что правильно писать "основатель "открой рта", а не роты (полк, дивизия и т.д.)...
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Коля
4 0
Я тоже считаю, что правильно писать "основатель "открой рта", а не роты (полк, дивизия и т.д.)...
Может тогда "Открытого рта"?)) Дебильное название, как корабль назовешь так и поплывет.
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