Накануне в Новокузнецке прошёл отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот».
Горожане соревновались в чтении вслух отрывков из художественной литературы. Задача — сделать это как можно правильнее, артистичнее, вдохновлённее. На всё даётся одна минута. А тексты организаторы выбирают не самые простые — порой встречаются редкие слова, необычные фамилии.
В Новокузнецке на чемпионат заявились семь человек. Оценивали чтецов строгое жюри — преподаватель литературы, преподаватель скорочтения и журналист. Победила Аля Карелина. Девушке достался к чтению отрывок из повести Виктора Лихоносова «Осень в Тамани».
Теперь новокузнечанке предстоит победить других чтецов в Новосибирске. А финал чемпионата пройдёт в Москве.
Основатель «Открой рота» (организаторы настаивают на склонении) — выходец из Новокузнецка Михаил Фаустов. Федеральные СМИ давно называют его популяризатором чтения по всей стране. Разговор с Михаилом читайте на нашем сайте в ближайшие дни.
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Что бы тебе было стыдно говорить где ты участвовал!)
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Приходит на работу филолог.Под глазом сияет огромный бланш.
Коллеги волнуются-как же так?Что произошло?
-Был на дне рождения.После пары рюмок пошли разговоры и какой-то майор ударился в воспоминания:"Вот,помню,был у меня в роте один х...",а я его поправил:Правильно говорить не в роте,а во рту"