Накануне в Новокузнецке прошёл отборочный тур Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Горожане соревновались в чтении вслух отрывков из художественной литературы. Задача — сделать это как можно правильнее, артистичнее, вдохновлённее. На всё даётся одна минута. А тексты организаторы выбирают не самые простые — порой встречаются редкие слова, необычные фамилии.

В Новокузнецке на чемпионат заявились семь человек. Оценивали чтецов строгое жюри — преподаватель литературы, преподаватель скорочтения и журналист. Победила Аля Карелина. Девушке достался к чтению отрывок из повести Виктора Лихоносова «Осень в Тамани».

Теперь новокузнечанке предстоит победить других чтецов в Новосибирске. А финал чемпионата пройдёт в Москве.

Основатель «Открой рота» (организаторы настаивают на склонении) — выходец из Новокузнецка Михаил Фаустов. Федеральные СМИ давно называют его популяризатором чтения по всей стране. Разговор с Михаилом читайте на нашем сайте в ближайшие дни.