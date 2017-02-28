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В Новокузнецк за две недели приедут сразу несколько народных и заслуженных артистов России

Сегодня 14:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://frontend.vh.yandex.ru/

В Новокузнецке стартуют Дни высокого искусства.

Цикл культурных мероприятий приурочили к грядущему юбилею города.

Сегодня в Новокузнецке открывают Дни высокого искусства концертом классической вокальной музыки солистов Государственного академического Большого театра России. Мероприятие начнётся в 19 часов в Драматическом театре.

Также сегодня, 7 ноября, в 15 часов в Новокузнецком областном колледже искусств проведёт мастер-класс солистка Большого театра Ирина Долженко.

В рамках мероприятия пройдёт концерт известного российского исполнителя — Александра Малинина. Вместе с ним выступит и оркестр Государственной филармонии Кузбасса. Концерт пройдёт 14 ноября в 19 часов в Новокузнецком драматическом театре.

На предпоследней неделе ноября в губернаторском джаз-клубе «Геликон» пройдёт традиционный фестиваль «Джаз у старой крепости». Сразу несколько дней, с 22 по 24 ноября, новокузнечане смогу насладиться музыкой в исполнении народных и заслуженных музыкантов России, а также российскими и зарубежными оркестрами.

В мероприятиях примут участие Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», квинтет Антона Горбунова, Московский джазовый оркестр народного артиста РФ Игоря Бутмана, Deborah Brown (Нью-Йорк) и квартет Алексея Подымкина, уточняет пресс-служба областной администрации.

Комментарии 3
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вася
1 0
а я думал опять юбилей у какой то врачихи.....а да они такое не заказывают, только больше полляма за артиста
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уехавший
0 0
Малина допелся(докатился) ,не ужели за рубли будет голосить?
Редиска-нехороший человек
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