В Новокузнецке стартуют Дни высокого искусства.
Цикл культурных мероприятий приурочили к грядущему юбилею города.
Сегодня в Новокузнецке открывают Дни высокого искусства концертом классической вокальной музыки солистов Государственного академического Большого театра России. Мероприятие начнётся в 19 часов в Драматическом театре.
Также сегодня, 7 ноября, в 15 часов в Новокузнецком областном колледже искусств проведёт мастер-класс солистка Большого театра Ирина Долженко.
В рамках мероприятия пройдёт концерт известного российского исполнителя — Александра Малинина. Вместе с ним выступит и оркестр Государственной филармонии Кузбасса. Концерт пройдёт 14 ноября в 19 часов в Новокузнецком драматическом театре.
На предпоследней неделе ноября в губернаторском джаз-клубе «Геликон» пройдёт традиционный фестиваль «Джаз у старой крепости». Сразу несколько дней, с 22 по 24 ноября, новокузнечане смогу насладиться музыкой в исполнении народных и заслуженных музыкантов России, а также российскими и зарубежными оркестрами.
В мероприятиях примут участие Государственный струнный квартет им. М. И. Глинки, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», квинтет Антона Горбунова, Московский джазовый оркестр народного артиста РФ Игоря Бутмана, Deborah Brown (Нью-Йорк) и квартет Алексея Подымкина, уточняет пресс-служба областной администрации.
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