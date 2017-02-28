Социологи выяснили, довольны ли россияне работой полицейских.

Опрос провели специалисты «Левада-Центра». О результатах исследования сообщает «Интерфакс».

Почти половина респондентов — 46 процентов — работой полицейских удовлетворены. Недовольны полицией 34 процента опрошенных. А 20 процентов участников опроса затруднились ответить.

33 процента считают, что полицейские относятся к гражданам безразлично и формально. Ещё 27 процентов заявили о вежливом и предупредительном отношении, 11 процентов — о грубом и хамском, а 5 процентов назвали отношение сотрудников полиции к людям противоправным.

По данным опроса, за помощью к полиции в последние два года обращались 75 процентов респондентов. Из них 25 процентов сказали, что обращение было фактически проигнорировано, 21 процент — что к ним отнеслись без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем, 10 процентов решали свои проблемы «неофициальным путём».

Остальные респонденты получили должное внимание. Так, 17 процентов сказали, что полиция сделала всё возможное, но это были неразрешимые проблемы вне её компетенции. У 12 процентов проблемы были разрешены, но неформальным способом, у 11 процентов проблемы были разрешены путём частной договорённости.

Опрос проведён 20−24 октября. В нём приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше из 48 регионов России.