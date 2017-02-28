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Россияне рассказали о своём отношении к работе полиции

Сегодня 14:12
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
m.top54.city

Социологи выяснили, довольны ли россияне работой полицейских.

Опрос провели специалисты «Левада-Центра». О результатах исследования сообщает «Интерфакс».

Почти половина респондентов — 46 процентов — работой полицейских удовлетворены. Недовольны полицией 34 процента опрошенных. А 20 процентов участников опроса затруднились ответить.

33 процента считают, что полицейские относятся к гражданам безразлично и формально. Ещё 27 процентов заявили о вежливом и предупредительном отношении, 11 процентов — о грубом и хамском, а 5 процентов назвали отношение сотрудников полиции к людям противоправным.

По данным опроса, за помощью к полиции в последние два года обращались 75 процентов респондентов. Из них 25 процентов сказали, что обращение было фактически проигнорировано, 21 процент — что к ним отнеслись без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем, 10 процентов решали свои проблемы «неофициальным путём».

Остальные респонденты получили должное внимание. Так, 17 процентов сказали, что полиция сделала всё возможное, но это были неразрешимые проблемы вне её компетенции. У 12 процентов проблемы были разрешены, но неформальным способом, у 11 процентов проблемы были разрешены путём частной договорённости.

Опрос проведён 20−24 октября. В нём приняли участие 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше из 48 регионов России.

Комментарии 6
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/
14 4
нет у нас полиции... ничего нет ни медицины, ни образования, есть угольные разрезы , нищие и олигархи
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1
11 3
половина довольных- это сами полицаи и их родня
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Чел
4 10
нет у нас полиции... ничего нет ни медицины, ни образования, есть угольные разрезы , нищие и олигархи
Хотелось бы больше конструктива от граждан, а не неаргументированных суждений что "все плохо", "все продали" и т.д.
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читатель
12 3
Хотелось бы больше конструктива от граждан, а не неаргументированных суждений что "все плохо", "все продали" и т.д.
вот полиция для нас граждан? или от нас граждан, ,защищает власть,? кому она служит народу или буржуям
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Елена
2 4
Полиция даже проведенной реформы не изменилась... Сотрудникам просто стало еще тяжелее работать, потому что прошли массовые сокращения. И, как следствие, непонимание между гражданскими и полицией увеличилось.
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КоляYeti 16147
13 2
половина довольных- это сами полицаи и их родня
Потому, что Блевада как и ВЦИОМ - ФУФЕЛ !
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