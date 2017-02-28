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Рядом с набережной в Новокузнецке появится ещё одна прогулочная зона

Сегодня 14:15
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В настоящее время рассматривается возможность строительства дополнительной прогулочной зоны между территорией ТЦ «Лента» и улицей Транспортная.

В Новокузнецке появилась первая набережная возле ТЦ «Лента». Кроме этого, уже разрабатывается проект по обустройству новой прогулочной зоны в том же районе на месте старой дамбы между объездной дорогой и территорией «Ленты».

«На левом берегу реки Томи построено гидротехническое сооружение — берегозащитная дамба. Было принято решение для повседневного использования выполнить благоустройство гребня дамбы, установив парковые диваны, выполнив освещение, озеленение, установить ограждение по парапету волноотбойников, организовав прогулочную зону.

В настоящее время рассматривается возможность организации дополнительной прогулочной зоны между территорией ТЦ «Лента» и улицей Транспортная. Окончательное решение по организации данной зоны будут приняты после проектных проработок по благоустройству данной территории", — сообщила журналистам ВашГород.ру главный архитектор Новокузнецка Дарья Мезенцева.

Напомним, ранее о возможности появления прогулочной зоны на месте бывшей дамбы говорил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также мэр рассказал, что на берегу Томи будет воздвигнут памятник казакам-первопроходцам.

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Комментарии 5
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Анонимный пользователь
3 1
Хорошее дело, только скоро ли?
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Дорогу отремонтируйте на Радищева.А потом делайте прогулочные зоны.упыри.Кстати плачу налог 8500+акциз.не подъехать ,не подойти....
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123
0 0
Дорогу отремонтируйте на Радищева.А потом делайте прогулочные зоны.упыри.Кстати плачу налог 8500+акциз.не подъехать ,не подойти....
Ты чего, на Белазе по городу катаешь?
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1
0 0
Ты чего, на Белазе по городу катаешь?
На белазе проще
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Коля
0 0
В Новокузнецке обещаниям лучше не верить! Сделают метровую дорожку и скажут "ВОТ ПОДАВИТЕСЬ"!
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