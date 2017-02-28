В настоящее время рассматривается возможность строительства дополнительной прогулочной зоны между территорией ТЦ «Лента» и улицей Транспортная.

В Новокузнецке появилась первая набережная возле ТЦ «Лента». Кроме этого, уже разрабатывается проект по обустройству новой прогулочной зоны в том же районе на месте старой дамбы между объездной дорогой и территорией «Ленты».

«На левом берегу реки Томи построено гидротехническое сооружение — берегозащитная дамба. Было принято решение для повседневного использования выполнить благоустройство гребня дамбы, установив парковые диваны, выполнив освещение, озеленение, установить ограждение по парапету волноотбойников, организовав прогулочную зону. В настоящее время рассматривается возможность организации дополнительной прогулочной зоны между территорией ТЦ «Лента» и улицей Транспортная. Окончательное решение по организации данной зоны будут приняты после проектных проработок по благоустройству данной территории", — сообщила журналистам ВашГород.ру главный архитектор Новокузнецка Дарья Мезенцева.

Напомним, ранее о возможности появления прогулочной зоны на месте бывшей дамбы говорил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. Также мэр рассказал, что на берегу Томи будет воздвигнут памятник казакам-первопроходцам.