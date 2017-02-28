В Кемеровской области прогнозируют ухудшение погоды.

В ГИБДД по Кемеровской области призвали водителей быть внимательнее на дорогах. Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое похолодание. Уже сегодня, 7 ноября, по области столбик термометра опустится до -16, -20 °С.

Также в регионе пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, возможны метели.

В связи с погодными условиями на дорогах ожидается гололёд. Поэтому в ГИБДД просят по возможности автолюбителей воздержаться от дальних поездок, а также контролировать скорость движения и интервал, особенно вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам также напомнили о правилах безопасности: переходить дорогу только в разрешённых местах, в тёмное время суток иметь светоотражающие элементы на одежде.