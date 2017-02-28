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Предупреждение от ГИБДД: в Кузбассе ожидаются метели и гололёд

Сегодня 14:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zaidina.ru

В Кемеровской области прогнозируют ухудшение погоды.

В ГИБДД по Кемеровской области призвали водителей быть внимательнее на дорогах. Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время синоптики прогнозируют резкое похолодание. Уже сегодня, 7 ноября, по области столбик термометра опустится до -16, -20 °С.

Также в регионе пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, возможны метели.

В связи с погодными условиями на дорогах ожидается гололёд. Поэтому в ГИБДД просят по возможности автолюбителей воздержаться от дальних поездок, а также контролировать скорость движения и интервал, особенно вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам также напомнили о правилах безопасности: переходить дорогу только в разрешённых местах, в тёмное время суток иметь светоотражающие элементы на одежде.

Комментарии 2
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Андрей
2 0
Ну что то они прям врут -16 -20
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Александр
0 0
Ну что то они прям врут -16 -20
Ближе к выходным,такие морозы будут,а сегодня еще тепло,-3 будет
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