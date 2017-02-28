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В Новокузнецке открылась ещё одна медлаборатория «ИНВИТРО»

Сегодня 15:10
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инвитро

Новый медофис расположился в Заводском районе.

Ещё одна медицинская лаборатория в Новокузнецке открылась сегодня, 7 ноября.

В пресс-службе «ИНВИТРО» рассказали, что этот офис отличается от остальных в Новокузнецке своим размером. Его площадь — 108 квадратных метров.

«Новый медофис удобно расположен — рядом остановки общественного транспорта, недалеко есть и остановки электропоездов, что упрощает дорогу для жителей области. Помимо этого, для автовладельцев — удобная парковка, для клиентов с детьми — вокруг большое количество скверов и парков, можно будет приятно провести время после волнительной для наших маленьких пациентов процедуры сдачи крови», — прокомментировал открытие генеральный директор компании «ИНВИТРО-Сибирь».

В медицинской лаборатории проводят более 1700 видов исследований и предлагают услуги инструментальной и компьютерной диагностики. При этом результаты исследования можно получить не только лично в медцентре, но и на электронную почту или посмотреть в «Личном кабинете».

Проверить своё здоровье в новом офисе можно в будние дни с 7:30 до 20:00 (взятие биоматериала с 7:30 до 19:30), в выходные дни с 7:30 до 15:00 (взятие биоматериала с 7:30 до 14:30).

В честь открытия весь ноябрь и декабрь для клиентов действуют акции. Подробности: 8−800−234−40−50 или в самом медицинском офисе, расположенном по адресу: улица Тореза, 61.

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