С 8 ноября в России вступают в силу новые правила проезда на кольцевых перекрёстках. Кемеровчан предупреждают об изменении на одном из тних.
В частности, правила скажутся на кольце в районе «Азота» — теперь движение по кругу пользуется преимуществом, а прилегающие дороги станут второстепенными, сообщили в ГАИ. Ранее водителям, проезжающим по кольцу, приходилось уступать въезжающим на перекрёсток.
Всего в городе шесть перекрёстков с движением по кольцу, но для остальных правила проезда не изменятся. В ГАИ напоминают, что въезжать на такой перекрёсток можно со всех полос, выезжать — только с крайней правой.
Ранее ВашГород.ру писал, что за октябрь кемеровские инспекторы оштрафовали свыше 800 водителей за управление машиной с нечитаемыми номерами. Кроме того, эксперты выяснили, что Кемерово оказался в пятёрке лидеров среди городов с удобными парковками.
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