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В Новокузнецке чиновники выселят на улицу мать с ребёнком

Сегодня 08:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят. Областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, чиновники из администрации считают, что семья Ирины Вербух самовольно вселилась в дом на улице Электролизная, 14 — 1. Дело в том, что ордер на вселение в дом, который ещё выдавался бабушке с дедушкой Ирины был давно утерян.

Новокузнечанка хотела восстановить документ, но дело приняло совсем другой оборот. И теперь женщина с 13-летним ребёнком остались на улице. Суд встал на сторону чиновников из администрации Новокузнецка, и постановил — выселить мать с сыном на улицу.

«Областной суд не отменил решение нижестоящего суда. В итоге нас с ребёнком выгонят перед зимой прямо на улицу. Документы из Кемерова с решением должны прийти уже 14 ноября», — рассказала журналистам ВашГород.ру Ирина Вербух.

Женщина пыталась доказать, что она является ответственным нанимателем жилья. Кроме того, Ирина с мужем производили ремонтные работы: подливали фундамент, меняли полы, установили котёл с отоплением и пластиковые окна.

Журналистам ВашГород.ру удалось получить ответ от администрации Новокузнецка, где сказано, что инициатором развития дела, связанного с выселением, стала соседка Ирины по дому Анна Бусыгина.

«В адрес Управления поступило обращение Бусыгиной Анны Юрьевны, проживающей по адресу ул. Электролизная, 14−2, в котором заявительница просила принять меры в отношении жильцов, проживающих в квартире № 1. Соседи Вербух И.В. указывали, что данное жилое помещение приходит в негодность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию муниципального жилого помещения, поскольку данные жилые помещения имеют общей фундамент, соседи опасались за состояние своего жилого помещения», — ответили ВашГород.ру в администрации Новокузнецка.

Также Ирина Вербух пояснила, что местными чиновниками пока не были предложены пути решения данной проблемы, чтобы они с ребёнком не остались на улице.

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Комментарии 34
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Хз
4 9
Бусыгина занесла кому надо?И если человек проживает в доме он должен быть прописан.
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Екарный бабай
29 5
В кемеровской области ( с маленькой буквы вполне осознанно), прогнила вся вертикаль власти,с самого верха до самого низа. Примеры это вся их деятельность начиная от историй с разрезами,кончая данным случаем.
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Сталин
14 4
что она может занести живя в таком доме??? Не предоставив другое жилье они не могут выселить на улицу эту семью. Даже законченных алкашей не выселяют на улицу, которые живут в разбитой хате и без входных дверей. Скоро мы увидим эту историю в Говорим и показываем и чиновники получат по ушам. Начинается слив Тулеева которого снимут после выборов
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Сталин
0 0
что она может занести живя в таком доме??? Не предоставив другое жилье они не могут выселить на улицу эту семью. Даже законченных алкашей не выселяют на улицу, которые живут в разбитой хате и без входных дверей. Скоро мы увидим эту историю в Говорим и показываем и чиновники получат по ушам. Начинается слив Тулеева которого снимут после выборов
в Мужском и Женском
ответить
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321
11 14
В кемеровской области ( с маленькой буквы вполне осознанно), прогнила вся вертикаль власти,с самого верха до самого низа. Примеры это вся их деятельность начиная от историй с разрезами,кончая данным случаем.
данный случай это в первую очередь пример неграмотности и (или) безответственности населения
у этих людей не было документов
на что они рассчитывали?
а комментаторам, проживающим не в приватизированном жилье (или имеющим таких родственников, особенно пожилых), после этой новости стоило бы озадачиться вопросами своих прав и возможностей, а не причитать
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Читатель
13 11
Ее конечно жаль, да и жилье приобрести очень сложно. Но по сути она не имеет прав на этот дом.
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
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Читатель
3 1
Это как сейчас взять жилье в соц наим и послать всех подальше, сказав "Это мое, ничего не знаю"
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жека
11 4
Ее конечно жаль, да и жилье приобрести очень сложно. Но по сути она не имеет прав на этот дом.
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
а в СССР, жильё бесплатно давали всем, да и много ещё чего бесплатно было для народа...такую страну просрали)))) осталось только друг с другом грызться как собакам, что сейчас и практикуется...
ответить
аватар
Читатель
14 17
а в СССР, жильё бесплатно давали всем, да и много ещё чего бесплатно было для народа...такую страну просрали)))) осталось только друг с другом грызться как собакам, что сейчас и практикуется...
Это Вы к чему сейчас? Во-первых, не всем бесплатно давали. Во-вторых, кому и давали - надо было думать, это их проблемы, что прос*рали все и надеялись на что-то. Уже 26 лет другое государство! За это время нельзя было озадачиться и решить эти проблемы?
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читатель
12 8
Это как сейчас взять жилье в соц наим и послать всех подальше, сказав "Это мое, ничего не знаю"
у нашей власти если ты беден ты уже априори виноват
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аватар
женя7
1 0
что она может занести живя в таком доме??? Не предоставив другое жилье они не могут выселить на улицу эту семью. Даже законченных алкашей не выселяют на улицу, которые живут в разбитой хате и без входных дверей. Скоро мы увидим эту историю в Говорим и показываем и чиновники получат по ушам. Начинается слив Тулеева которого снимут после выборов
В некоторых из этих домов довольно не плохо люди живут. Целые усадьбы расстраивают. Ну это те, у кого есть возможности. И они другого жилья не хотят.
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321
7 0
а в СССР, жильё бесплатно давали всем, да и много ещё чего бесплатно было для народа...такую страну просрали)))) осталось только друг с другом грызться как собакам, что сейчас и практикуется...
и чем это должно сейчас кому-то помочь?
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аватар
.
8 4
В кемеровской области ( с маленькой буквы вполне осознанно), прогнила вся вертикаль власти,с самого верха до самого низа. Примеры это вся их деятельность начиная от историй с разрезами,кончая данным случаем.
"В кемеровской области ( с маленькой буквы вполне осознанно)" ...
Во-первых, Кемеровская область сейчас вся обрыдается, что какой-то санитар ВПОЛНЕ ОСОЗНАННО написал с маленькой буквы наименование данного субъекта РФ.
А, во-вторых, а область-то здесь при чём? Это область виновата в чём-то? Или люди, её населяющие?
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Я так кумекаю:
4 5
Во Вьетнам направлен самолет с гуманитарной помощью 40 тонн: палатки многоместные, ... , ... !
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
ответить
аватар
Алекс
5 2
Думаю, что здесь главный интерес у всех сторон не этот дом, у которого износ с виду 70-80%, а земля под ним.
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аватар
321
7 0
Во Вьетнам направлен самолет с гуманитарной помощью 40 тонн: палатки многоместные, ... , ... !
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
а это так грустно и так не хочется - думать и заботиться о себе самому, правда?
ответить
аватар
234
9 1
В кемеровской области ( с маленькой буквы вполне осознанно), прогнила вся вертикаль власти,с самого верха до самого низа. Примеры это вся их деятельность начиная от историй с разрезами,кончая данным случаем.
Чтобы говорить про прогнивание чего-то там "кончая данным случаем", надо хотя бы прочитать решение суда.
А пока говорить об этом и что-то обсуждать просто бессмысленно, т.к. всё написано со слов женщины, которой отказано об удовлетворении иска.
"Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят".
Уже враньё. Семья?! Семья - это женщина со своим ребёнком. А остальные - это не её семья. Это её родственники.
Жильё неприватизированное ... О чём тогда речь? Если бы оно было оформлено в собственность родственников женщины, тогда можно было бы говорить о чём-то, хотя бы о наследстве.
Поэтому, прежде, чем поднимать ор, надо хоть немного подумать ..............
ответить
аватар
.
6 1
Во Вьетнам направлен самолет с гуманитарной помощью 40 тонн: палатки многоместные, ... , ... !
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
О, Господи, сколько можно кумекать свой бред?
Вы нужны сами себе, своим родным и близким. Этого мало?
Вьетнамцам повезло ... а вам не повезло ... самим нужно о себе заботиться.
Рожайте, размножайтесь, но если от души ...
Если уж Вы заговорили о душе, то не для своей ли души вы размножаетесь и не для себя ли рожаете?
Неужто для кого-то?
ответить
аватар
Я
11 1
Да как обычно, женщина с ребенком понадеялась на авось, и чтобы не платить коммуналку не стала заморачиваться с приватизацией. Вот и получила, осталась вообще не с чем, что теперь плакаться-то? Сама во всем виновата.
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аватар
...
2 1
"В Новокузнецке чиновники выселят на улицу мать с ребёнком"
Некорректный заголовок. Не чиновники выселят, а судебные приставы по решению суда.
ответить
аватар
ххх
6 1
Надо было СВОЕВРЕМЕННО заниматься оформлением документов, а не сейчас метаться. Зачем вообще сюда писать? Чем ей помогут читатели ВГ? У нас до сих пор копни, люди живут в не приватизированном жилье, соцнайм не оформлен, трухлявый ордер у бабушек где-то на антресолях. А потом начинается... С буквы закона чиновники правы, как бы жестоко это не звучало.
ответить
аватар
+
1 5
Да как обычно, женщина с ребенком понадеялась на авось, и чтобы не платить коммуналку не стала заморачиваться с приватизацией. Вот и получила, осталась вообще не с чем, что теперь плакаться-то? Сама во всем виновата.
вы полагаете, что если жилье не в собственности за коммуналку не платят?
ответить
аватар
я
2 0
вы полагаете, что если жилье не в собственности за коммуналку не платят?
Воду отопление и свет платят, а все остальное содержание, ремонт, кап.ремонт и прочее платят только собственники жилья.
ответить
аватар
ника
5 8
Надо было СВОЕВРЕМЕННО заниматься оформлением документов, а не сейчас метаться. Зачем вообще сюда писать? Чем ей помогут читатели ВГ? У нас до сих пор копни, люди живут в не приватизированном жилье, соцнайм не оформлен, трухлявый ордер у бабушек где-то на антресолях. А потом начинается... С буквы закона чиновники правы, как бы жестоко это не звучало.
как на женщину с ребенком вся машина государственной власти тут как тут, про букву закона рассуждаем ,что с таким рвением не боремся с беспределом угольщиков
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аватар
222
8 0
как на женщину с ребенком вся машина государственной власти тут как тут, про букву закона рассуждаем ,что с таким рвением не боремся с беспределом угольщиков
А какая вся-то "машина государственной власти тут как тут"? Женщина решила оформить жильё в собственность. Обратилась с иском в суд к администрации г. Новокузнецка. Администрация, как я поняла, обратилась со встречным иском - о выселении.
Суд ей в иске отказал, удовлетворив иск администрации. Причём, правомерно отказал. Теперь решение суда отправят приставам.
Так что не надо ничего выдумывать.
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ж
2 4
Как люмпены радуются беде соседа, и таких в стране большинство. Мне стыдно жить с такими в одной стране.
ответить
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321
6 0
Как люмпены радуются беде соседа, и таких в стране большинство. Мне стыдно жить с такими в одной стране.
а где вы тут радость узрели?
ответить
аватар
ника
1 3
А какая вся-то "машина государственной власти тут как тут"? Женщина решила оформить жильё в собственность. Обратилась с иском в суд к администрации г. Новокузнецка. Администрация, как я поняла, обратилась со встречным иском - о выселении.
Суд ей в иске отказал, удовлетворив иск администрации. Причём, правомерно отказал. Теперь решение суда отправят приставам.
Так что не надо ничего выдумывать.
семья прожила 50 лет в этом доме ,почему суд встал на сторону администрации ?
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321
4 1
семья прожила 50 лет в этом доме ,почему суд встал на сторону администрации ?
потому что у этой семьи нет документов на дом
вы считаете, это не основание?
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...
3 0
Как люмпены радуются беде соседа, и таких в стране большинство. Мне стыдно жить с такими в одной стране.
удавись ......
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234
7 0
семья прожила 50 лет в этом доме ,почему суд встал на сторону администрации ?
Какая семья? Эта семья не проживала 50 лет в этом доме. В данном случае семья - это женщина и её ребёнок. Остальные - родственники этой семьи, но не её семья.
А почему суд принял такое решение - это надо читать решение суда. Мы многого не знаем, и говорить, что суд встал на чью-то сторону, это значит обвинять суд в принятии незаконного решения. А так говорить нельзя, т.к. решение никто и в глаза не видел.
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Людмила
1 4
Ее конечно жаль, да и жилье приобрести очень сложно. Но по сути она не имеет прав на этот дом.
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
Здорово!!! Одна идиотка,решив занять полностью жилье (двух-квартирный дом, других причин для подачи заявления - не вижу),пишет заявление "о принятии мер в отношении жильцов квартиры №1",другие (муниципалитет,в чьи обязанности входит ремонт муниципального жилья или, если жилье аварийное,предоставление другого,комфортного для проживания) подают в суд на выселение женщины с несовершеннолетним ребенком. Страна дураков! С документами можно разобраться,нужен опытный юрист, восстановить утерянный ордер - ВОЗМОЖНО!!!
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Николай алкогольевич
0 0
На улице есенина в дальнем куйбышево.вообще живут неруси и не за что не платят.и жилье это не их.просто пустовало а они туда заселились.и пользуются твари электричеством а мы должны платить
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234
4 0
Здорово!!! Одна идиотка,решив занять полностью жилье (двух-квартирный дом, других причин для подачи заявления - не вижу),пишет заявление "о принятии мер в отношении жильцов квартиры №1",другие (муниципалитет,в чьи обязанности входит ремонт муниципального жилья или, если жилье аварийное,предоставление другого,комфортного для проживания) подают в суд на выселение женщины с несовершеннолетним ребенком. Страна дураков! С документами можно разобраться,нужен опытный юрист, восстановить утерянный ордер - ВОЗМОЖНО!!!
А зачем так кричать-то? Если возможно, то кто мешает? Пусть восстанавливает.
А на сегодняшний день всё выглядит именно так. И не надо прикрываться несовершеннолетним ребёнком.
Кстати, а почему одна идиотка, а вторая - нет?
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