Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят. Областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, чиновники из администрации считают, что семья Ирины Вербух самовольно вселилась в дом на улице Электролизная, 14 — 1. Дело в том, что ордер на вселение в дом, который ещё выдавался бабушке с дедушкой Ирины был давно утерян.
Новокузнечанка хотела восстановить документ, но дело приняло совсем другой оборот. И теперь женщина с 13-летним ребёнком остались на улице. Суд встал на сторону чиновников из администрации Новокузнецка, и постановил — выселить мать с сыном на улицу.
«Областной суд не отменил решение нижестоящего суда. В итоге нас с ребёнком выгонят перед зимой прямо на улицу. Документы из Кемерова с решением должны прийти уже 14 ноября», — рассказала журналистам ВашГород.ру Ирина Вербух.
Женщина пыталась доказать, что она является ответственным нанимателем жилья. Кроме того, Ирина с мужем производили ремонтные работы: подливали фундамент, меняли полы, установили котёл с отоплением и пластиковые окна.
Журналистам ВашГород.ру удалось получить ответ от администрации Новокузнецка, где сказано, что инициатором развития дела, связанного с выселением, стала соседка Ирины по дому Анна Бусыгина.
«В адрес Управления поступило обращение Бусыгиной Анны Юрьевны, проживающей по адресу ул. Электролизная, 14−2, в котором заявительница просила принять меры в отношении жильцов, проживающих в квартире № 1. Соседи Вербух И.В. указывали, что данное жилое помещение приходит в негодность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию муниципального жилого помещения, поскольку данные жилые помещения имеют общей фундамент, соседи опасались за состояние своего жилого помещения», — ответили ВашГород.ру в администрации Новокузнецка.
Также Ирина Вербух пояснила, что местными чиновниками пока не были предложены пути решения данной проблемы, чтобы они с ребёнком не остались на улице.
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у этих людей не было документов
на что они рассчитывали?
а комментаторам, проживающим не в приватизированном жилье (или имеющим таких родственников, особенно пожилых), после этой новости стоило бы озадачиться вопросами своих прав и возможностей, а не причитать
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
Во-первых, Кемеровская область сейчас вся обрыдается, что какой-то санитар ВПОЛНЕ ОСОЗНАННО написал с маленькой буквы наименование данного субъекта РФ.
А, во-вторых, а область-то здесь при чём? Это область виновата в чём-то? Или люди, её населяющие?
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
А пока говорить об этом и что-то обсуждать просто бессмысленно, т.к. всё написано со слов женщины, которой отказано об удовлетворении иска.
"Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят".
Уже враньё. Семья?! Семья - это женщина со своим ребёнком. А остальные - это не её семья. Это её родственники.
Жильё неприватизированное ... О чём тогда речь? Если бы оно было оформлено в собственность родственников женщины, тогда можно было бы говорить о чём-то, хотя бы о наследстве.
Поэтому, прежде, чем поднимать ор, надо хоть немного подумать ..............
Может быть часть груза вернуть ?
Никто же не пробовал зимовать, например, в 7-8 палатках, вставленных друг в друга ?!
Давайте удивим мир очередной "подкованной блохой" ! ! !
Вьетнамцам повезло - у них двойное гражданство априори !
Рожайте, размножайтесь, но, если от души, то вы нужны только краснобаям из телевизора.
Вы нужны сами себе, своим родным и близким. Этого мало?
Вьетнамцам повезло ... а вам не повезло ... самим нужно о себе заботиться.
Рожайте, размножайтесь, но если от души ...
Если уж Вы заговорили о душе, то не для своей ли души вы размножаетесь и не для себя ли рожаете?
Неужто для кого-то?
Некорректный заголовок. Не чиновники выселят, а судебные приставы по решению суда.
Суд ей в иске отказал, удовлетворив иск администрации. Причём, правомерно отказал. Теперь решение суда отправят приставам.
Так что не надо ничего выдумывать.
Суд ей в иске отказал, удовлетворив иск администрации. Причём, правомерно отказал. Теперь решение суда отправят приставам.
Так что не надо ничего выдумывать.
вы считаете, это не основание?
А почему суд принял такое решение - это надо читать решение суда. Мы многого не знаем, и говорить, что суд встал на чью-то сторону, это значит обвинять суд в принятии незаконного решения. А так говорить нельзя, т.к. решение никто и в глаза не видел.
Был ордер на бабушку и дедушку. Дом не приватизировали. Нет бабушки и дедушки - нет дома. А без ордера тем более нет смысла что-то доказывать, тем более и он сейчас просто бумажка
А на сегодняшний день всё выглядит именно так. И не надо прикрываться несовершеннолетним ребёнком.
Кстати, а почему одна идиотка, а вторая - нет?