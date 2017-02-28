Из дома, где семья прожила около 50 лет, новокузнечанку с ребёнком выселят. Областной суд оставил без изменения решение нижестоящего суда.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, чиновники из администрации считают, что семья Ирины Вербух самовольно вселилась в дом на улице Электролизная, 14 — 1. Дело в том, что ордер на вселение в дом, который ещё выдавался бабушке с дедушкой Ирины был давно утерян.

Новокузнечанка хотела восстановить документ, но дело приняло совсем другой оборот. И теперь женщина с 13-летним ребёнком остались на улице. Суд встал на сторону чиновников из администрации Новокузнецка, и постановил — выселить мать с сыном на улицу.

«Областной суд не отменил решение нижестоящего суда. В итоге нас с ребёнком выгонят перед зимой прямо на улицу. Документы из Кемерова с решением должны прийти уже 14 ноября», — рассказала журналистам ВашГород.ру Ирина Вербух.

Женщина пыталась доказать, что она является ответственным нанимателем жилья. Кроме того, Ирина с мужем производили ремонтные работы: подливали фундамент, меняли полы, установили котёл с отоплением и пластиковые окна.

Журналистам ВашГород.ру удалось получить ответ от администрации Новокузнецка, где сказано, что инициатором развития дела, связанного с выселением, стала соседка Ирины по дому Анна Бусыгина.

«В адрес Управления поступило обращение Бусыгиной Анны Юрьевны, проживающей по адресу ул. Электролизная, 14−2, в котором заявительница просила принять меры в отношении жильцов, проживающих в квартире № 1. Соседи Вербух И.В. указывали, что данное жилое помещение приходит в негодность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей по содержанию муниципального жилого помещения, поскольку данные жилые помещения имеют общей фундамент, соседи опасались за состояние своего жилого помещения», — ответили ВашГород.ру в администрации Новокузнецка.

Также Ирина Вербух пояснила, что местными чиновниками пока не были предложены пути решения данной проблемы, чтобы они с ребёнком не остались на улице.