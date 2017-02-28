Дни высокого искусства, о которых кузбассовцам сообщили в администрации области, доступны не для всех жителей.

Например, на концерт Александра Малинина и оркестра русских народных инструментов филармонии имени Штоколова горожане вряд ли уже попадут.

«Билетов не было и не будет. Выкупила какая-то крупная компания. Мероприятие закрытое», — сообщили в кассе драмтеатра.

Официальный представитель учреждения подтвердила ВашГород.ру, что билетов в кассе нет. Однако кто их выкупил, сказать затруднилась.

С фестивалем «Джаз у старой крепости», который пройдёт с 22 по 24 ноября, ситуация тоже неясна до конца. Как ВашГород.ру ещё в октябре сообщала представитель джаз-клуба, вход по пригласительным билетам.

Добавим, в пресс-релизе обладминистрация не указала, что концерт Александра Малинина пройдёт в закрытом формате.