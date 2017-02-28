Дни высокого искусства, о которых кузбассовцам сообщили в администрации области, доступны не для всех жителей.
Например, на концерт Александра Малинина и оркестра русских народных инструментов филармонии имени Штоколова горожане вряд ли уже попадут.
«Билетов не было и не будет. Выкупила какая-то крупная компания. Мероприятие закрытое», — сообщили в кассе драмтеатра.
Официальный представитель учреждения подтвердила ВашГород.ру, что билетов в кассе нет. Однако кто их выкупил, сказать затруднилась.
С фестивалем «Джаз у старой крепости», который пройдёт с 22 по 24 ноября, ситуация тоже неясна до конца. Как ВашГород.ру ещё в октябре сообщала представитель джаз-клуба, вход по пригласительным билетам.
Добавим, в пресс-релизе обладминистрация не указала, что концерт Александра Малинина пройдёт в закрытом формате.
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Это что-то новенькое.
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....