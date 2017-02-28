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Новокузнечане не попадут на концерт Малинина: народный артист выступит для крупной компании

Сегодня 16:05
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forum-beta

Дни высокого искусства, о которых кузбассовцам сообщили в администрации области, доступны не для всех жителей.

Например, на концерт Александра Малинина и оркестра русских народных инструментов филармонии имени Штоколова горожане вряд ли уже попадут.

«Билетов не было и не будет. Выкупила какая-то крупная компания. Мероприятие закрытое», — сообщили в кассе драмтеатра.

Официальный представитель учреждения подтвердила ВашГород.ру, что билетов в кассе нет. Однако кто их выкупил, сказать затруднилась.

С фестивалем «Джаз у старой крепости», который пройдёт с 22 по 24 ноября, ситуация тоже неясна до конца. Как ВашГород.ру ещё в октябре сообщала представитель джаз-клуба, вход по пригласительным билетам.

Добавим, в пресс-релизе обладминистрация не указала, что концерт Александра Малинина пройдёт в закрытом формате.

Комментарии 18
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Provi
11 0
Такие *звЁзды яркие! Чую плачь непосмотревших на весь край кузбасский прольется...
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Седой 14894
10 1
Малинин в формате высокого искусства?
Это что-то новенькое.
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Андрей
1 0
Нормально,за счет города пригласили и новокузнечан через эмм кинули,смотреть там конечно не на что,а вдруг поклонники есть
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nick
2 0
Нормально,за счет города пригласили и новокузнечан через эмм кинули,смотреть там конечно не на что,а вдруг поклонники есть
написано,Что компания выкупила... так,Что не вижу проблем...
ответить
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петя
2 9
вы потому что все мутанты - искусство оно во всем в малинине, в пугачевой......, в театре, в цирке.... народ должен ходить на мероприятия, для своего духовного развития! для внутреннего баланса!!!
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
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Читатель
5 0
Уже ничему не удивляюсь. Все в тайнах и в загадках. Главное, чтобы салют на Ермакова не палили , а так вот прям не интересно. Билеты на такие мероприятия всегда около 3 тысяч на одного. Жаль на такое тратить . 2 года назад привозили из Санкт Петербурга к нам в город рок оперу Юнона и Авось. Музыка была минусом, а пели без фонограммы. Вот это голоса. Вот это музыка. Красота, мощь голосов. На них и денег не жалко. На цирк денег вот тоже не жалко. На зоопарк. А на попсу прям жаба давит.
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Виктор
6 0
вы потому что все мутанты - искусство оно во всем в малинине, в пугачевой......, в театре, в цирке.... народ должен ходить на мероприятия, для своего духовного развития! для внутреннего баланса!!!
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
Есть такой фильм хороший, "Серёжа" называется, цитату из него про "дядю Петю" не буду цитировать... ))
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Седой 14894
11 0
вы потому что все мутанты - искусство оно во всем в малинине, в пугачевой......, в театре, в цирке.... народ должен ходить на мероприятия, для своего духовного развития! для внутреннего баланса!!!
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
Буду в Риге-схожу в Домский собор.Там ни один пузан не догадается билеты на концерт органа выкупить-это же не "высокое малиновое искусство".А эти развлекатели под жорево-даже не артисты.Лучше пивас на лавочке,чем Малинин.
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Владимир
3 0
Козе понятно ,что все места в ложу-бенуар распределят среди рядовых сотрудников этой таинственной компании.А мэра с замами даже на галёрку не пустят?Вот это поворот.
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уехавший
2 0
вы потому что все мутанты - искусство оно во всем в малинине, в пугачевой......, в театре, в цирке.... народ должен ходить на мероприятия, для своего духовного развития! для внутреннего баланса!!!
а вы на этого не пойду..... на того не пойду..... бесплатно не пойду.... да вам бы только по клаве шлёпать и пивас сосать!!!! фу.....
петух,ты видать из исскуства вывалился и прямо в народ попал!
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Миха
2 0
Да кто б на него пошел, на этого Малинина?! Моя бабуля, может, и пошла бы . И то в силу возраста не сможет.
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горожанка
4 0
Ой, только не этот Малинин- нюня Не хватало ему ещё деньги отдавать.
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я
0 0
Да и пусть они чешут на своего Малинина.
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Ъ
1 0
Это тот самый малинин который в 90-х годах за один концерт в Новокузнецке требовал оплату в виде двух камазов и автокрана? Помню еще фильку киркорова личной персоной в городе в те года, лично ведшего разведку в заводоуправлении КМК в директорате как бы ему примазаться и встроиться в цепочку перепродаж КМКовских рельс.
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виха
0 0
Да кто б на него пошел, на этого Малинина?! Моя бабуля, может, и пошла бы . И то в силу возраста не сможет.
Агафья Карповна в первых рядах..по распоряжению,и как подчеркнул и согласовал,по указанию..ОН..ЕДИНСТВЕННЫЙ и НЕ ЗАМЕНИМЫЙ..ну ,ни словечка,ни весточки в ОРДЕНОНОСНЫЙ ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК..а,МЭР-ВООБЩЕ..трус и сДыкло..пол города-РАЗВАЛИЛО..И ТИШИНААААААААА..)))))))
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