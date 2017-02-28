С 1 ноября в платёжном кабинете Федеральной системы «Город» pay.kvartplata.ru новокузнечанам доступна возможность удобной и быстрой оплаты услуг ЖКХ своего города.

Осуществить платёж по новой услуге «Оплата жилищно-коммунальных услуг г. Новокузнецка» можно с помощью платёжных карт Visa, Mastercard, Maestro и «Мир» любого банка. Комиссия за операцию составляет всего 2% от суммы платежа. Одно из основных преимуществ, помимо оплаты картой любого банка — «оплата всех долгов по услугам ЖКХ одним кликом».

Новая возможность реализована благодаря сотрудничеству системы «Город» с АО «Кузнецкбизнесбанк», осуществляющим функции расчётной организации в проекте.

Совершить оплату в платёжном кабинете легко:

укажите адрес проживания в поиске услуг по адресу,

выберите услугу «Оплата жилищно-коммунальных услуг г. Новокузнецка», на экране появится информация о сумме начисления/задолженности,

отправьте платёж в корзину для оплаты,

в корзине нажмите на кнопку «оплатить». Вы будете перенаправлены на защищённую страницу банка-эквайера — «Газпромбанк» ( Акционерное общество), где сможете ввести данные банковской карты и завершить оплату.

Сведения о факте оплаты услуги передаются поставщикам коммунальных услуг ежедневно. Квитанции об оплате всегда можно посмотреть и распечатать, перейдя во вкладку «История оплат» платёжного кабинета.

Платёжный кабинет системы «Город» помогает не только оперативно получать информацию о наличии и сумме задолженностей в режиме онлайн, но и значительно экономить личное время на посещении пунктов приёма платежей и на формирование расчётных документов и их реквизитов при оплате ежемесячных услуг традиционным способом.

Дополнительно для удобства пользователей платёжного кабинета предусмотрена возможность сохранения шаблонов платежей во вкладке «Мои услуги», что позволит в следующий раз ускорить оплату и провести её буквально в два клика.

Напомним, на сегодняшний день в платёжном кабинете системы «Город» доступна онлайн-оплата всех наиболее востребованных услуг и осуществление большинства популярных платежей: пополнение Транспортных карт, ЖКХ, связь, интернет, ТВ, госуслуги, образовательные услуги, заказы сетевых компаний, онлайн-игры и многое другое.