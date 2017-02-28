В Кемерове намерены открыть первую фотошколу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«В 2016 году я фотографировал особых деток у себя в студии в новогодней локации, в морозы оказалось несколько свободных дней. Я организовал бесплатную новогоднюю фотосессию для особых детей. Работая с ними, я заметил, что они способны фотографировать и им это нравится», — рассказал корреспонденту ВашГород.Кемерово фотограф Дмитрий Верфель.

Дмитрий необычный фотограф — он лишился кистей рук в ДТП, однако смог отучиться в КемГИК и получить грант на открытие ИП. Сейчас у него есть собственная фотостудия DIM, в которой он и планирует проводить уроки. Рабочее название проекта — «Вспышки света».

«Сейчас проходит этап сбора средств и поиска детей в рамках фотоконкурса для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Восемь победителей будут обучаться у меня в фотошколе», — рассказал Дмитрий.

Сейчас фотограф совместно с благотворительным фондом «Город 42» проводят акцию «Классика жанра»: любой желающий может получить студийные фотографии в классическом стиле за 500 рублей. Все собранные деньги направят на запуск фотошколы. Акция продлится до конца ноября.

Дмитрий рассказал, что к новой фотошколе уже проявляют интерес. В две группы планируют набрать восемь особых детей и двоих обычных, «для интегрирования», по пять человек в каждой. Обучение будет бесплатным.

Дмитрий готов проводить и индивидуальные занятия для всех желающих — и детей, и взрослых. Цена — 500 рублей, длительность — от часа до трёх. Урок включает в себя и теоретическую, и практическую части.