Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о резком похолодании.

По мнению специалистов, на этой неделе в Кемеровской области ожидается похолодание и установление снежного покрова, который до весны уже не сойдёт.

Завтра, 8 ноября, днём температура ожидается в пределах -3,+2°С, ночью понизится до -3,-8°С, местами до -13°С. Осадки в виде снега.

В четверг, 9 ноября, по-прежнему снег, а также порывистый ветер. В дневное время столбик термометра будет находиться на отметке -1,+4°С, ночью -3,-8°С.

А в пятницу ожидается существенное похолодание: днём 0 °C, ночью до -12,-17°С. По области синоптики прогнозируют порывистый ветер и метель.

В выходные похолодание продолжится. В субботу днём температура опустится до -10,-15°С, ночью существенное понижение до -20,-25°С. Осадки прекратятся.

В воскресенье, 12 ноября, днём -12,-17°С, ночью -15,-20°С.

На следующей неделе температура останется в таких же пределах.

Сегодня ВашГород.ру сообщал, что ГИБДД предупредила кузбассовцев о гололедице и метели.