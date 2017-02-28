Синоптики Кемеровского гидрометцентра предупреждают о резком похолодании.
По мнению специалистов, на этой неделе в Кемеровской области ожидается похолодание и установление снежного покрова, который до весны уже не сойдёт.
Завтра, 8 ноября, днём температура ожидается в пределах -3,+2°С, ночью понизится до -3,-8°С, местами до -13°С. Осадки в виде снега.
В четверг, 9 ноября, по-прежнему снег, а также порывистый ветер. В дневное время столбик термометра будет находиться на отметке -1,+4°С, ночью -3,-8°С.
А в пятницу ожидается существенное похолодание: днём 0 °C, ночью до -12,-17°С. По области синоптики прогнозируют порывистый ветер и метель.
В выходные похолодание продолжится. В субботу днём температура опустится до -10,-15°С, ночью существенное понижение до -20,-25°С. Осадки прекратятся.
В воскресенье, 12 ноября, днём -12,-17°С, ночью -15,-20°С.
На следующей неделе температура останется в таких же пределах.
Сегодня ВашГород.ру сообщал, что ГИБДД предупредила кузбассовцев о гололедице и метели.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.