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Сбербанк устроил акцию и снизил ставки по ипотеке для своих клиентов

Сегодня 16:10
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

С 7 ноября запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, выбранных на портале «ДомКлик». Ставка уменьшится на 0,3%.

Как сообщает портал banki.ru, акция распространяется только на квартиры, отмеченные специальным значком «Одобрение онлайн». В Сбербанке поясняют, что квартиры, которые можно купить онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра. Отмечается, что ставки действительны с учетом оформления страхования жизни и здоровья.

Согласно данным сайта «ДомКлик», в Новосибирске значатся около 1338 акционных предложений, В Кемерове — около 1100, в Новокузнецке — 765.

Напомним, новый электронный сервис Сбербанка не на шутку взволновал многих риелторов. Ведь, по мнению некоторых специалистов, интернет-сервис лишит агентов недвижимости работы.

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