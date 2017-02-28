С 7 ноября запускает акцию со сниженными ставками по ипотеке для покупки квартир, выбранных на портале «ДомКлик». Ставка уменьшится на 0,3%.

Как сообщает портал banki.ru, акция распространяется только на квартиры, отмеченные специальным значком «Одобрение онлайн». В Сбербанке поясняют, что квартиры, которые можно купить онлайн без предоставления в банк выписки из Росреестра. Отмечается, что ставки действительны с учетом оформления страхования жизни и здоровья.

Согласно данным сайта «ДомКлик», в Новосибирске значатся около 1338 акционных предложений, В Кемерове — около 1100, в Новокузнецке — 765.

Напомним, новый электронный сервис Сбербанка не на шутку взволновал многих риелторов. Ведь, по мнению некоторых специалистов, интернет-сервис лишит агентов недвижимости работы.