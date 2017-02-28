Стеклянная посуда, украшенная узорами и рисунками, содержит в себе опасно высокие концентрации двух токсичных и вредных для здоровья тяжёлых металлов.

Речь идёт о кадмии и свинце. Об этом заявили учёные из университета Плимута (Великобритания). Результаты исследований опубликованы в журнале Science of the Total Environment, передаёт РИА Новости.

Дело в том, что свинец и кадмий являются основой большинства красок красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, белого тонов, которые используются для рисунков на посуде. Во многих случаях частицы этой краски могут отслаиваться от поверхности стакана и попадать в рот человека в тот момент, когда он пьёт, или приклеиваться к поверхности его рук. Поэтому, считают эксперты, длительное использование такой посуды опасно для здоровья.

Уточняется, что учёные исследовали стаканы, пивные бокалы и другие сосуды из стекла как китайского, так и европейского производства. Токсичными оказались и те, и другие.