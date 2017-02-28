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Здоровый город

Учёные рассказали об опасности стеклянной посуды с рисунками

Сегодня 16:15
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vsevse.ru

Стеклянная посуда, украшенная узорами и рисунками, содержит в себе опасно высокие концентрации двух токсичных и вредных для здоровья тяжёлых металлов.

Речь идёт о кадмии и свинце. Об этом заявили учёные из университета Плимута (Великобритания). Результаты исследований опубликованы в журнале Science of the Total Environment, передаёт РИА Новости.

Дело в том, что свинец и кадмий являются основой большинства красок красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, белого тонов, которые используются для рисунков на посуде. Во многих случаях частицы этой краски могут отслаиваться от поверхности стакана и попадать в рот человека в тот момент, когда он пьёт, или приклеиваться к поверхности его рук. Поэтому, считают эксперты, длительное использование такой посуды опасно для здоровья.

Уточняется, что учёные исследовали стаканы, пивные бокалы и другие сосуды из стекла как китайского, так и европейского производства. Токсичными оказались и те, и другие.

Комментарии 7
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Седой 14894
13 0
А еще вредно грызть хрусталь,т.к. он так же содержит много свинцовых примесей.
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Андрей
12 0
Пейте из пластиковых одноразовых стаканчиков,там все примеси вместе взятые
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#13
24 0
Все как жить дальше теперь не знаю! Кто живет в Новокузнецке Свинца, Кадмия и прочей ерунды за год вдыхает столько, что по рентгену Новокузнечанина можно таблицу Менделеева составлять)) + Изучать влияние вредных газов на состояние здоровья человека. Гитлер был гуманнее - он подопытных после убивал. А мы продолжаем травиться в этой газовой камере именуемой АТМОСФЕРА над "Городам Садом"
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321
4 0
Рисунок нанесен снаружи посуды или он через стекло опасен?
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..
0 0
Рисунок нанесен снаружи посуды или он через стекло опасен?
Написали же - руки и рот(он с двух сторон)..
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местный-2
0 0
Узоры и рисунки наносят на поверхность,если что.Если говорим о стаканах,бокалах и прочих сосудах.Зачем было тратить время?Про сами элементы кадмий и свинец и их химические свойства,можно прочитать,если кому интересно.
Если это действительно опасно,значит надо запретить....все проблемы.
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местный-2
2 0
Узоры и рисунки наносят на поверхность,если что.Если говорим о стаканах,бокалах и прочих сосудах.Зачем было тратить время?Про сами элементы кадмий и свинец и их химические свойства,можно прочитать,если кому интересно.
Если это действительно опасно,значит надо запретить....все проблемы.
"на поверхность"....на внешней стороне,которая не контактирует с пищевыми продуктами.
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