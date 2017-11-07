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спорт

Россия может отказаться от Олимпийских игр-2018

Сегодня 17:04
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
old.mosaica.ru

Вокруг участия российской команды в Олимпиаде 2018 года разгорается скандал.

Американские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, допустит российскую сборную к Играм. Но из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн России, а делегация от страны не сможет принять участие в церемонии открытия.

В свою очередь в Госдуме России заявили, что в таком случае наша команда вряд ли поедет на соревнования. Об этом сообщила первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишут «Известия».

По ее словам, неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады, либо неисполнение национального гимна неприемлемо.

Комментарии 23
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Седой 14894
17 0
В смысле этот взбрык должен гордость изобразить?
Значит,когда о спортсменов вытирают ноги и наши спортмЭнеджеры мямлят что-то невразумительное-нам не в падлу,когда спортсмены выступают под нейтральными флагом-им простительно и не канает за зашквар(они же перспективные и у них малый возраст результативности),когда наши "ракеты" показывают результаты только за баксы и за бугром,а в составе сборной накладывают полные штаны и ходят по полю пешком-это терпимо,а тут гимн не исполнят(стыренный у другого государства)-пальцы веером и пузыри из носа.
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Дон Хенаро 49400
16 10
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
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Седой 14894
18 1
Это начало конца?
Ага.
Слив всероссийской пилорамы ЧМ-2018.
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Вenz
6 0
Седой:
В смысле этот взбрык должен гордость изобразить?
Значит,когда о спортсменов вытирают ноги и наши спортмЭнеджеры мямлят что-то невразумительное-нам не в падлу,когда спортсмены выступают под нейтральными флагом-им простительно и не канает за зашквар(они же перспективные и у них малый возраст результативности),когда наши "ракеты" показывают результаты только за баксы и за бугром,а в составе сборной накладывают полные штаны и ходят по полю пешком-это терпимо,а тут гимн не исполнят(стыренный у другого государства)-пальцы веером и пузыри из носа.
Пока нашим спортом командуют мутки - другого можно не ждать.
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ЧИГИВАРА
28 36
Володька со всеми поссорился! А страдает вся страна!
Вали из Кремля, договариваться со всеми нужно уметь, за тем там и сидишь! По всем франтам проиграл!
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местный-2
3 0
Похоже не о чем поговорить, политические темы иссякли,да и СМИ нужно чем-то занять.
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#13
3 1
Ссылку на иностранное СМИ оставляйте к таким новостям. А то у нас любят искажать действительность! Гимн нельзя запретить, можно страну не пустить, а российским спортсменам участвовать самостоятельно (не за честь страны).
Весь смысл зимней Олимпиады - это хоккей Россия-Канада, Россия-США. Ну еще Россия -Швеция. А остальное так мелочи.
За остальным ни кто не смотрит, просто медальки подсчитывают.
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Блашик
4 11
Дон Хенаро:
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Ага,расскажи еще про норвежских лыжников и биатлонистов которые сплошь астматики,но это им почему то не мешает постоянно выигрывать ОИ и ЧМ в своих дисциплинах.
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Седой 14894
5 0
Похоже не о чем поговорить, политические темы иссякли,да и СМИ нужно чем-то занять.
Очень даже политическая тема.
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
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уехавший
11 1
за то мост на Сахалин построим!
Утрём нос буржуям!
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Андрей
3 0
Да Россию не во что не ставят нашли лохов и выезжают
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местный-2
6 0
Седой:
Очень даже политическая тема.
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
"Большая Красная Машина". Реклама тогда рулила и сейчас тоже.
Конечно политика,согласен,но всегда говорили,что спорт с политикой мешать не надо....так было и есть,но только на словах.
Конечно помню сборную СССР,мы все гордились ей...не оттащишь от телевизора и было за что.
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)
12 7
Дон Хенаро:
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Весь олимпийский и прочий профессиональный спортивный мир, где ставятся рекорды, с конца 1960-х годов сидит на допингах. Так что не передергивай и не утрируй. Все современные олимпиады это в итоге соревнования фармацевтов в создании новых препаратов которые еще не считаются допингом и не ловятся тестами, для своих отечественных спортсменов.
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?
3 0
Седой:
Очень даже политическая тема.
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
И современные факела от зажигалки.


Завораживает возрождаемая кем то традиция массовых факельных шествий в Германии в начале прошлого века? Пока что пиплы тренируются с зажигалками на стадионах и концертных залах?
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Седой 14894
3 0
"Большая Красная Машина". Реклама тогда рулила и сейчас тоже.
Конечно политика,согласен,но всегда говорили,что спорт с политикой мешать не надо....так было и есть,но только на словах.
Конечно помню сборную СССР,мы все гордились ей...не оттащишь от телевизора и было за что.
Еще пацаном,услышав из открытого окна Озерова или Майорова бежал домой смотреть наших ребят,натягивающих на клюшку прогрессивный запад.
Ничего больше не скажу.
Лайк тебе поставлю за память.
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Ягуар
11 8
Дон Хенаро:
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Ржунемогу с тебя Хрегара, я думал ты просто дебил, а оказывается ты просто вата, которая совсем затлела:)))
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Ягуар
1 18
Володька со всеми поссорился! А страдает вся страна!
Вали из Кремля, договариваться со всеми нужно уметь, за тем там и сидишь! По всем франтам проиграл!
Чи пасаси
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Ъ
6 0
В Госдуме половина - спортсмены, половина - певцы и артисты.
Задача Госдумы - заставить правительство заняться проблемами российского спорта и начать нужно с серьёзной борьбы против применения допинга. А то чуть что - губы надувают.
МОК может на какое-то время вообще дисквалифицировать. Пусть спортсмены едут, если будет такая возможность.
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Седой 14894
4 0
И современные факела от зажигалки.


Завораживает возрождаемая кем то традиция массовых факельных шествий в Германии в начале прошлого века? Пока что пиплы тренируются с зажигалками на стадионах и концертных залах?
У кого что болит.
Я про гаснущие олимпийские факела,прикуриваемые от зажигалок ФСО.
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Митрич
1 0
Дон Хенаро:
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
И не говори, Хренара, тебе ли не знать что значит быть без допинга? :-))) Нет излюбленной либерастской темы - нет Хренары, есть тема, в которой Хренара - большой дока (я имею в виду пробы мочи на ОИ в Сочи), как Хренара - тут как тут....
Прям-таки гордость за Хренару пробирает... Примерно такая же, какая пробирает Хренару когда речь в той или иной степени идет о России.... :-))))
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Митрич
1 0
Ржунемогу с тебя Хрегара, я думал ты просто дебил, а оказывается ты просто вата, которая совсем затлела:)))
Да Бог с вами, какая ж он вата? :-))) Так, "предватник"....
Хотя, гипотетически, если вкладывать в это слово тот же смысл, что вкладывают они, то очень даже может быть....
Я когда смотрю на таких упырей, мне их искренне жалко... Это ж надо, так люто ненавидеть страну, в которой родился, живешь, людей, которые тебя окружают. считать при это себя умнее окружающих - от этого крыша может легко "съехать" в любой момент. :-)))
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Седой 14894
0 0
В Госдуме половина - спортсмены, половина - певцы и артисты.
Задача Госдумы - заставить правительство заняться проблемами российского спорта и начать нужно с серьёзной борьбы против применения допинга. А то чуть что - губы надувают.
МОК может на какое-то время вообще дисквалифицировать. Пусть спортсмены едут, если будет такая возможность.
У госдумы сейчас немного другие заботы.
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