Вокруг участия российской команды в Олимпиаде 2018 года разгорается скандал.
Американские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, допустит российскую сборную к Играм. Но из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн России, а делегация от страны не сможет принять участие в церемонии открытия.
В свою очередь в Госдуме России заявили, что в таком случае наша команда вряд ли поедет на соревнования. Об этом сообщила первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишут «Известия».
По ее словам, неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады, либо неисполнение национального гимна неприемлемо.
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Значит,когда о спортсменов вытирают ноги и наши спортмЭнеджеры мямлят что-то невразумительное-нам не в падлу,когда спортсмены выступают под нейтральными флагом-им простительно и не канает за зашквар(они же перспективные и у них малый возраст результативности),когда наши "ракеты" показывают результаты только за баксы и за бугром,а в составе сборной накладывают полные штаны и ходят по полю пешком-это терпимо,а тут гимн не исполнят(стыренный у другого государства)-пальцы веером и пузыри из носа.
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Слив всероссийской пилорамы ЧМ-2018.
В смысле этот взбрык должен гордость изобразить?
Значит,когда о спортсменов вытирают ноги и наши спортмЭнеджеры мямлят что-то невразумительное-нам не в падлу,когда спортсмены выступают под нейтральными флагом-им простительно и не канает за зашквар(они же перспективные и у них малый возраст результативности),когда наши "ракеты" показывают результаты только за баксы и за бугром,а в составе сборной накладывают полные штаны и ходят по полю пешком-это терпимо,а тут гимн не исполнят(стыренный у другого государства)-пальцы веером и пузыри из носа.
Вали из Кремля, договариваться со всеми нужно уметь, за тем там и сидишь! По всем франтам проиграл!
Весь смысл зимней Олимпиады - это хоккей Россия-Канада, Россия-США. Ну еще Россия -Швеция. А остальное так мелочи.
За остальным ни кто не смотрит, просто медальки подсчитывают.
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
Утрём нос буржуям!
Очень даже политическая тема.
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
Конечно политика,согласен,но всегда говорили,что спорт с политикой мешать не надо....так было и есть,но только на словах.
Конечно помню сборную СССР,мы все гордились ей...не оттащишь от телевизора и было за что.
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Очень даже политическая тема.
Вспомни сборную СССР по хоккею под гимн Советского Союза.Есть мурашки по спине?
Помнишь кого звали Красной Машиной?
И современные факела от зажигалки.
Это ли не политика?
Завораживает возрождаемая кем то традиция массовых факельных шествий в Германии в начале прошлого века? Пока что пиплы тренируются с зажигалками на стадионах и концертных залах?
Конечно политика,согласен,но всегда говорили,что спорт с политикой мешать не надо....так было и есть,но только на словах.
Конечно помню сборную СССР,мы все гордились ей...не оттащишь от телевизора и было за что.
Ничего больше не скажу.
Лайк тебе поставлю за память.
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Вали из Кремля, договариваться со всеми нужно уметь, за тем там и сидишь! По всем франтам проиграл!
Задача Госдумы - заставить правительство заняться проблемами российского спорта и начать нужно с серьёзной борьбы против применения допинга. А то чуть что - губы надувают.
МОК может на какое-то время вообще дисквалифицировать. Пусть спортсмены едут, если будет такая возможность.
Завораживает возрождаемая кем то традиция массовых факельных шествий в Германии в начале прошлого века? Пока что пиплы тренируются с зажигалками на стадионах и концертных залах?
Я про гаснущие олимпийские факела,прикуриваемые от зажигалок ФСО.
Да все правильно, нашли предлог....не хотят обос...ться после Сочи)) Ведь в Корее нашим ФСБшником мочу менять никто не даст))))Особенно под пристальным контролем антидопинговых организаций....
а без допинга наша сборная это спортивный импотент...
Прям-таки гордость за Хренару пробирает... Примерно такая же, какая пробирает Хренару когда речь в той или иной степени идет о России.... :-))))
Хотя, гипотетически, если вкладывать в это слово тот же смысл, что вкладывают они, то очень даже может быть....
Я когда смотрю на таких упырей, мне их искренне жалко... Это ж надо, так люто ненавидеть страну, в которой родился, живешь, людей, которые тебя окружают. считать при это себя умнее окружающих - от этого крыша может легко "съехать" в любой момент. :-)))
Задача Госдумы - заставить правительство заняться проблемами российского спорта и начать нужно с серьёзной борьбы против применения допинга. А то чуть что - губы надувают.
МОК может на какое-то время вообще дисквалифицировать. Пусть спортсмены едут, если будет такая возможность.
"В Госдуме обсудят вопрос чтения молитв до и после заседания рабочих групп" РИА Новости