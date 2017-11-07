Вокруг участия российской команды в Олимпиаде 2018 года разгорается скандал.

Американские СМИ сообщили, что Международный олимпийский комитет (МОК), возможно, допустит российскую сборную к Играм. Но из-за допингового скандала на соревнованиях не должен будет исполняться гимн России, а делегация от страны не сможет принять участие в церемонии открытия.

В свою очередь в Госдуме России заявили, что в таком случае наша команда вряд ли поедет на соревнования. Об этом сообщила первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишут «Известия».

По ее словам, неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады, либо неисполнение национального гимна неприемлемо.