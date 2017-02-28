Всё, ну или почти всё о событиях в Новокузнецке на ближайшую неделю.

Кликните на значок — и вы узнаете, где и когда пройдёт мероприятие. Более подробную информацию вы найдёте ниже.

8 ноября

Сегодня в 19 часов новокузнечан приглашают на тренинг «Как изменить свой жизненный сценарий», который проведёт психолог, директор Центра «Мир взаимоотношений» Галина Поркот.

Стоимость участия: 500 рублей.

Адрес: Транспортная 93Б-4, 3 этаж, вход со двора, подробности: 8903−985−3573.

Любителям более активного отдыха предлагают послушать хиты «METALLICA».

Официальное трибьют-шоу «METALLICA» в ресторане «Paulaner Brauhaus» пройдёт 8 ноября, начало в 19 часов.



Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа Garage Days из Москвы полностью воссоздаёт легендарные хиты группы «METALLICA».



Стоимость 1500 и 1700 рублей.

Для любителей культурного отдыха Новокузнецкий драматический театр предлагает к просмотру комедию «Лес».

Время проведения: 8 ноября 18 часов. Стоимость билетов от 100 до 550 рублей.

«Восьмая проходная» 8 ноября дарит своим посетителям полный безлимит напитков и скидку на меню. У каждого гостя появится возможность не только насытить себя вкусной едой, но и поучаствовать в соревновании и выиграть приз 5000 рублей.

9 ноября

У жителей и гостей Новокузнецка есть шанс послушать редкий инструмент — дудук. В 20 часов пройдёт концерт Argishty «Искренность. Сейчас». Цена билетов от 400 до 600 рублей.

«Дудук как неминуемая искренность» — так говорит Argishty, известный в России и за рубежом исполнитель на армянском дудуке, и пожалуй, каждый, кто хоть однажды услышал голос этого инструмента, согласится с ним.

Гостей мероприятия ждут в гостиничном комплексе «Фонарь», улица Ростовская, 11.

9 ноября в 18 часов в Новокузнецком драматическом театре пройдёт комедия «Зойкина квартира». Стоимость билетов от 100 до 550 рублей.

10 ноября

В Новокузнецке пройдут сразу несколько культурных мероприятий.

В 18 часов в Драматическом театре представят драму «Современные полароидные снимки». Стоимость билета 800 рублей.

Театр кукол «Сказ» также в 18 часов покажет для детей спектакль «Серенада». Вход 200 рублей.

Театр «Металлургов» представит зрителям спектакль «Я-счастье» театра «НитьЯ» 10 ноября в 18 часов.

11 ноября

Бесплатный мастер-класс по латинским танцам 11 ноября в 17 часов. Запись по телефонам: +79 069 206 080; +79 089 424 211. Занятия пройдут по адресу Транспортная, 63.

Новокузнецкий драматический театр покажет маленьким новокузнечанам спектакль «Конёк — горбунок». Начало в 11 часов. Вход от 200 до 300 рублей.

Также можно сходить и в цирк на новую программу «Белые тигры». В субботу, 11 ноября, представление начнётся в 16 часов. Билеты от 600 до 1300.

В ДК «Алюминщик» пройдёт концерт популярной тинейджерской поп-группы Open Kids. Юные звёзды представят программу «Ла-ла-ла дэнс дэнс».

Начало — в 18:00. Стоимость билетов от 800 до 2300 рублей.

Театр кукол «Сказ», 11 ноября в 12 и 14 часов покажет своим зрителям спектакль «Петрушка и царевна лягушка». Стоимость — 200 рублей.

12 ноября

Драматический театр предлагает юным зрителям спектакль «Все мыши любят сыр». Начало в 11 часов. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей.

А здесь же вечером, в 18 часов, премьера «Не до смеха». Билеты от 150 до 650 рублей.

Театр кукол «Сказ» 12 ноября представит на сцене в 12 и 14 часов спектакль «Бабка за дедку, дедка за репку», а в 16.30 «Фантазия на тему „Сказка, ты и я“» для самых маленьких. Стоимость от 200 до 300 рублей.

Всех любителей готовить приглашают на вегетарианский мастер-класс. Его проводит Андрей Ариничев. Профессиональный повар, вегетарианец, основатель пекарни бездрожжевого хлеба «Злата Рожь» г. Новосибирск.



Место проведения: вегетарианское кафе в Новокузнецке «Прана», проспект Строителей, 38. Начало в 15 часов. Запись по телефонам: 8−905−948−0003 / 8−904−575−6223

Стоимость участия: 500 рублей.

Желаем провести весело и с пользой эту неделю!