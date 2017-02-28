Всё, ну или почти всё о событиях в Новокузнецке на ближайшую неделю.
Кликните на значок — и вы узнаете, где и когда пройдёт мероприятие. Более подробную информацию вы найдёте ниже.
Стоимость участия: 500 рублей.
Адрес: Транспортная 93Б-4, 3 этаж, вход со двора, подробности: 8903−985−3573.
Официальное трибьют-шоу «METALLICA» в ресторане «Paulaner Brauhaus» пройдёт 8 ноября, начало в 19 часов.
Беспрецедентный проект, где профессиональная рок-группа Garage Days из Москвы полностью воссоздаёт легендарные хиты группы «METALLICA».
Стоимость 1500 и 1700 рублей.
Время проведения: 8 ноября 18 часов. Стоимость билетов от 100 до 550 рублей.
У жителей и гостей Новокузнецка есть шанс послушать редкий инструмент — дудук. В 20 часов пройдёт концерт Argishty «Искренность. Сейчас». Цена билетов от 400 до 600 рублей.
«Дудук как неминуемая искренность» — так говорит Argishty, известный в России и за рубежом исполнитель на армянском дудуке, и пожалуй, каждый, кто хоть однажды услышал голос этого инструмента, согласится с ним.
Гостей мероприятия ждут в гостиничном комплексе «Фонарь», улица Ростовская, 11.
9 ноября в 18 часов в Новокузнецком драматическом театре пройдёт комедия «Зойкина квартира». Стоимость билетов от 100 до 550 рублей.
В Новокузнецке пройдут сразу несколько культурных мероприятий.
В 18 часов в Драматическом театре представят драму «Современные полароидные снимки». Стоимость билета 800 рублей.
Театр кукол «Сказ» также в 18 часов покажет для детей спектакль «Серенада». Вход 200 рублей.
Театр «Металлургов» представит зрителям спектакль «Я-счастье» театра «НитьЯ» 10 ноября в 18 часов.
Бесплатный мастер-класс по латинским танцам 11 ноября в 17 часов.
Запись по телефонам: +79 069 206 080; +79 089 424 211. Занятия пройдут по адресу Транспортная, 63.
Также можно сходить и в цирк на новую программу «Белые тигры». В субботу, 11 ноября, представление начнётся в 16 часов. Билеты от 600 до 1300.
В ДК «Алюминщик» пройдёт концерт популярной тинейджерской поп-группы Open Kids. Юные звёзды представят программу «Ла-ла-ла дэнс дэнс».
Начало — в 18:00. Стоимость билетов от 800 до 2300 рублей.
Театр кукол «Сказ», 11 ноября в 12 и 14 часов покажет своим зрителям спектакль «Петрушка и царевна лягушка». Стоимость — 200 рублей.
А здесь же вечером, в 18 часов, премьера «Не до смеха». Билеты от 150 до 650 рублей.
Всех любителей готовить приглашают на вегетарианский мастер-класс. Его проводит Андрей Ариничев. Профессиональный повар, вегетарианец, основатель пекарни бездрожжевого хлеба «Злата Рожь» г. Новосибирск.
Место проведения: вегетарианское кафе в Новокузнецке «Прана», проспект Строителей, 38. Начало в 15 часов. Запись по телефонам: 8−905−948−0003 / 8−904−575−6223
Стоимость участия: 500 рублей.
Желаем провести весело и с пользой эту неделю!
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