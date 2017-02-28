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Как нами манипулируют с помощью цвета. Узнаём фишки брендов

Сегодня 07:20
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixelrz.com

Красный вызывает аппетит и стимулирует организм, чёрный ассоциируется с властью и мощью, синий — со спокойствием. Крупные компании давно взяли на вооружение особенности цветов и активно их используют для наращивания клиентов.

Дизайн некоторых организаций настолько похож, что порой путаешься. ВашГород.ру прошёлся по Новокузнецку и обнаружил, что у многих компаний в оформлении почти идентичные цвета.

Предлагаем читателям узнать магазин или организацию в городе по кусочку вывески. А заодно узнать, какие эмоции в вас пытаются вызвать тем или иным цветом.

Способность красного цвета привлекать и вызывать аппетит часто используют ритейлеры — вспомним «Магнит» или «Пятёрочку». Вызывающий уверенность и спокойствие синий можно встретить у многих банков — помимо «Кузнецкбизнесбанка», это «ВТБ24», «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и другие.

Несмотря на явную схожесть многих брендов, россияне умудряются их различать. Например, логотипы «Магнита» и «Пятёрочку» граждане не путают, пишет Novokuznetsk.su. Хотя порекомендовать эти торговые сети родным и близким, говорится в исследовании аналитиков Gfk, захотели только 1−2% из всех опрошенных.

Комментарии 12
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Ну вот
3 0
Ничего не угадала))Сказали явно не спец
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читатель
6 0
бред. как по однотонному кусочку без всяких дополнительных рисунков можно правильно догадаться.
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321
3 0
4/7
на самом деле проблематично отличить желтый от желтого и черный от черного
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Сталин
6 0
Дебильный опрос)) А МТС и Волков разные цвета используют?? лошье
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Сталин
5 0
а ариант от сбербанка?? выбрали компании с одинаковой цветовой раскраской и мы должны угадывать наугад
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я
1 0
Все правильно, тупая реклама батончика "Почему 35" на телеке на красном фоне, но чаще продуктовики используют зеленые цвета внушая в подсознание "экологично и натурально", банки всегда с голубизной
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идиотизм
2 0
мясные деликатесы зелеными жрать никто не будет однозначно.
слово банк хоть на каком фоне изображай - спокойствие не принесет, т.к. это ростовщичество.
волков - это уже имя продукта и его качество, а качественное никаким цветом не испортишь.
дядя денер - цвет детской неожиданности как продукции так и самого денера.
книги всегда были темные буквы на светлом фоне.
черный ассоциируется с интеллектом - насмешили....черный как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель.
гастроном это вообще отстой, без комментариев

------
в общем: множество психологов вредит нации, вплоть до её исчезновения.
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идиотизм
0 0
да, и не забывайте, многие видят не как все, т.е. не стандартный спектр, а расширенный либо смещенный, насыщенный либо блеклый, а у кого то цвета связываются с вибрацией воздуха либо тела.

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Марина
0 0
Угадала только гастроном)) и то ориентируясь на обшарпанность))
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Хапаразигастус
0 0
Угадала только гастроном)) и то ориентируясь на обшарпанность))
Аналогично - 1 правильный за обшарпанность гастронома :)
Многих контор не знаю, как, например, на двух последних вопросах - кроме гастронома, таких не видел даже (или не обращал внимания). Банки, кроме сбера, я тоже не посещал никогда. Из жрачных бывал только в марийке. Из оставшихся бываю только на почте и в новэксе.
Странная подборка организаций, однако...
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Митрич
0 0
мясные деликатесы зелеными жрать никто не будет однозначно.
слово банк хоть на каком фоне изображай - спокойствие не принесет, т.к. это ростовщичество.
волков - это уже имя продукта и его качество, а качественное никаким цветом не испортишь.
дядя денер - цвет детской неожиданности как продукции так и самого денера.
книги всегда были темные буквы на светлом фоне.
черный ассоциируется с интеллектом - насмешили....черный как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель.
гастроном это вообще отстой, без комментариев

------
в общем: множество психологов вредит нации, вплоть до её исчезновения.
Согласен с самым последним утверждением: вам психологи уже точно навредили.... :-)))
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читатель
0 0
Все правильно, тупая реклама батончика "Почему 35" на телеке на красном фоне, но чаще продуктовики используют зеленые цвета внушая в подсознание "экологично и натурально", банки всегда с голубизной
ну этот голубой цвет для банков символичен))
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