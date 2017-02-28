Красный вызывает аппетит и стимулирует организм, чёрный ассоциируется с властью и мощью, синий — со спокойствием. Крупные компании давно взяли на вооружение особенности цветов и активно их используют для наращивания клиентов.

Дизайн некоторых организаций настолько похож, что порой путаешься. ВашГород.ру прошёлся по Новокузнецку и обнаружил, что у многих компаний в оформлении почти идентичные цвета.

Предлагаем читателям узнать магазин или организацию в городе по кусочку вывески. А заодно узнать, какие эмоции в вас пытаются вызвать тем или иным цветом.

Способность красного цвета привлекать и вызывать аппетит часто используют ритейлеры — вспомним «Магнит» или «Пятёрочку». Вызывающий уверенность и спокойствие синий можно встретить у многих банков — помимо «Кузнецкбизнесбанка», это «ВТБ24», «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и другие.

Несмотря на явную схожесть многих брендов, россияне умудряются их различать. Например, логотипы «Магнита» и «Пятёрочку» граждане не путают, пишет Novokuznetsk.su. Хотя порекомендовать эти торговые сети родным и близким, говорится в исследовании аналитиков Gfk, захотели только 1−2% из всех опрошенных.