Красный вызывает аппетит и стимулирует организм, чёрный ассоциируется с властью и мощью, синий — со спокойствием. Крупные компании давно взяли на вооружение особенности цветов и активно их используют для наращивания клиентов.
Дизайн некоторых организаций настолько похож, что порой путаешься. ВашГород.ру прошёлся по Новокузнецку и обнаружил, что у многих компаний в оформлении почти идентичные цвета.
Предлагаем читателям узнать магазин или организацию в городе по кусочку вывески. А заодно узнать, какие эмоции в вас пытаются вызвать тем или иным цветом.
Способность красного цвета привлекать и вызывать аппетит часто используют ритейлеры — вспомним «Магнит» или «Пятёрочку». Вызывающий уверенность и спокойствие синий можно встретить у многих банков — помимо «Кузнецкбизнесбанка», это «ВТБ24», «Уралсиб», «Промсвязьбанк» и другие.
Несмотря на явную схожесть многих брендов, россияне умудряются их различать. Например, логотипы «Магнита» и «Пятёрочку» граждане не путают, пишет Novokuznetsk.su. Хотя порекомендовать эти торговые сети родным и близким, говорится в исследовании аналитиков Gfk, захотели только 1−2% из всех опрошенных.
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на самом деле проблематично отличить желтый от желтого и черный от черного
слово банк хоть на каком фоне изображай - спокойствие не принесет, т.к. это ростовщичество.
волков - это уже имя продукта и его качество, а качественное никаким цветом не испортишь.
дядя денер - цвет детской неожиданности как продукции так и самого денера.
книги всегда были темные буквы на светлом фоне.
черный ассоциируется с интеллектом - насмешили....черный как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель.
гастроном это вообще отстой, без комментариев
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в общем: множество психологов вредит нации, вплоть до её исчезновения.
Многих контор не знаю, как, например, на двух последних вопросах - кроме гастронома, таких не видел даже (или не обращал внимания). Банки, кроме сбера, я тоже не посещал никогда. Из жрачных бывал только в марийке. Из оставшихся бываю только на почте и в новэксе.
Странная подборка организаций, однако...
слово банк хоть на каком фоне изображай - спокойствие не принесет, т.к. это ростовщичество.
волков - это уже имя продукта и его качество, а качественное никаким цветом не испортишь.
дядя денер - цвет детской неожиданности как продукции так и самого денера.
книги всегда были темные буквы на светлом фоне.
черный ассоциируется с интеллектом - насмешили....черный как правило, символизирует несчастье, горе, траур, гибель.
гастроном это вообще отстой, без комментариев
------
в общем: множество психологов вредит нации, вплоть до её исчезновения.