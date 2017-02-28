Депутат Госдумы придумал, как повысить моральный облик общества.

Для этого нужно вернуть в школьную программу по русскому языку речевой этикет, который использовался до революции 1917 года. С инициативой выступил член ЛДПР Владимир Сысоев. Он подготовил запрос вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть такую возможность.

Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, «мама» и «папа» писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение, — рассказал депутат изданию RT.

Он добавил, что характерные для дореволюционного этикета обращения несут в себе уважение, которого лишён сегодня русский язык.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку и заявила, что она не соответствует требованиям современной жизни.