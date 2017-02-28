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В российских школах предложили возродить дореволюционные обращения

Сегодня 07:40
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
amazonaws.com

Депутат Госдумы придумал, как повысить моральный облик общества.

Для этого нужно вернуть в школьную программу по русскому языку речевой этикет, который использовался до революции 1917 года. С инициативой выступил член ЛДПР Владимир Сысоев. Он подготовил запрос вице-премьеру Ольге Голодец с просьбой рассмотреть такую возможность.

Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, «мама» и «папа» писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение, — рассказал депутат изданию RT.

Он добавил, что характерные для дореволюционного этикета обращения несут в себе уважение, которого лишён сегодня русский язык.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку и заявила, что она не соответствует требованиям современной жизни.

Комментарии 2
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Я так кумекаю:
1 0
Чтобы " соответствовало требованиям современной жизни" необходимо директора называть паханом или батей, а к сокласнику обращаться - братан, братишка.
Хотят ввести утонченность в отношениях, а "современная действительность"-то иная: не "замочишь в сортире" - не проживёшь !
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бревно Ленина
3 0
Вот, например, образец просьбы в формате этикета: "Дорогой депутат, идите вжо"
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