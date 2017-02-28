Теперь везде автомобили, движущиеся по кольцу, главные.

Напомним, сегодня, 8 ноября, в силу вступят внесённые в ПДД изменения. С этого дня абсолютно все перекрёстки с круговым движением в России будут проезжать по одному правилу: кольцо — главное, примыкающие дороги — второстепенные.

В Новокузнецке с сегодняшнего дня изменится схема движения на вокзальном кольце и нижнем кольце у Гормолзавода, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Напомним, что на обоих кольцах ранее въезжающие имели преимущество, а въехав на кольцо, пропускали помеху справа.

Теперь же все кольца в Новокузнецке будут подчиняться единому правилу.

Новокузнечане сообщают, что на кольце возле привокзальной площади уже меняют знаки, чтобы водителям было проще привыкнуть к изменениям.