Теперь везде автомобили, движущиеся по кольцу, главные.
Напомним, сегодня, 8 ноября, в силу вступят внесённые в ПДД изменения. С этого дня абсолютно все перекрёстки с круговым движением в России будут проезжать по одному правилу: кольцо — главное, примыкающие дороги — второстепенные.
В Новокузнецке с сегодняшнего дня изменится схема движения на вокзальном кольце и нижнем кольце у Гормолзавода, сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.
Напомним, что на обоих кольцах ранее въезжающие имели преимущество, а въехав на кольцо, пропускали помеху справа.
Теперь же все кольца в Новокузнецке будут подчиняться единому правилу.
Новокузнечане сообщают, что на кольце возле привокзальной площади уже меняют знаки, чтобы водителям было проще привыкнуть к изменениям.
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