Глава Кемеровской области наградил фельдшера кемеровской скорой помощи и отделения скорой помощи Крапивинской районной больницы Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество».
12 октября врачи получили сигнал — в деревне Медвежка мужчина повредил брюшную полость, сам передвигаться не может, сообщили в областной администрации. Чтобы добраться до места, нужна была машина с хорошей проходимостью, при этом общая длина пути до пострадавшего — 102 километра. Кроме того, связи в горах возле деревни не было.
На вызов отправили двух полицейских и фельдшера. Примерно в 23:00 на таёжной дороге обнаружилось препятствие, которое не позволило машине ехать дальше, тогда до Медвежки пришлось дойти пешком. Бригада добралась до места в 3 часа ночи, преодолев 15 километров.
После осмотра мужчину решили эвакуировать по реке с помощью аэроглиссера. В результате медики смогли спасти жизнь пациенту.
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В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
А что? Фельдшеры и врачи отказываются бесплатно работать грузчиками, а Вы согласитесь ... бесплатно.
А то других осуждать каждый горазд.
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
А что? Фельдшеры и врачи отказываются бесплатно работать грузчиками, а Вы согласитесь ... бесплатно.
А то других осуждать каждый горазд.
причем вы явно из этого числа.
В деревне Медвежка не проживает ни одного человека.
Если фельдшер в сопровождении полицейских поехал на помощь больному на машине, то там должна быть какая-то дорога. Во всяком случае, они знали, что делали. Но, случилось непредвиденное обстоятельство, которое помешало доехать до места. И остаток пути они дошли пешком.
Какой ещё вертолёт?
Тут вот пишут: "В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!".
Даже сказать на это нечего, если только: "Ага, при каждой больнице был вертолёт, который по каждому чиху летал туда-сюда".
Я не знаю, геройство это или нет, но у фельдшера выхода другого просто не было. Молодец, конечно. Всё-таки добрались, доставили до больницы, не оставили человека без медицинской помощи.
Никто не хочет даже задумываться: была ли необходимость в вертолёте, была ли возможность отправить вертолёт, можно ли было там вертолёту сесть? Но все сразу недовольства свои выливают.
Я понимаю, что любому человеку должна быть оказана помощь, но, когда какой-то человек по своей прихоти отправляется в безлюдное место (горы, тайга), он должен прекрасно понимать, что, если что-то случится, то он сам, в первую очередь, будет виноват в том, что произошло, а помощь может и не успеть ...
Удачи этим настоящим людям.
Они и правда-большие настоящие люди.
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
Фельдшер- НАСТОЯЩИЙ! такой, какими мы все хотели бы видеть лечащих врачей!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
Кстати, отряды санитарной авиации есть и сейчас. Например, большой отряд санитарной авиации есть в Краевой клинической больнице г. Красноярска.
Отделение экстренной и консультативной медицинской помощи есть и в Кузбассе.
Видимо, здесь был не тот случай.
Кстати, а при чём здесь Тулеев и марш-бросок? У вас (у некоторых) совсем уже что ли сдвиг по фазе?
Фельдшер- НАСТОЯЩИЙ! такой, какими мы все хотели бы видеть лечащих врачей!