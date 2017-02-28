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Здоровый город

Кузбасский врач прошёл ночью 15 километров по бездорожью до пациента

Сегодня 09:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news-factor.ru

Глава Кемеровской области наградил фельдшера кемеровской скорой помощи и отделения скорой помощи Крапивинской районной больницы Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество».

12 октября врачи получили сигнал — в деревне Медвежка мужчина повредил брюшную полость, сам передвигаться не может, сообщили в областной администрации. Чтобы добраться до места, нужна была машина с хорошей проходимостью, при этом общая длина пути до пострадавшего — 102 километра. Кроме того, связи в горах возле деревни не было.

На вызов отправили двух полицейских и фельдшера. Примерно в 23:00 на таёжной дороге обнаружилось препятствие, которое не позволило машине ехать дальше, тогда до Медвежки пришлось дойти пешком. Бригада добралась до места в 3 часа ночи, преодолев 15 километров.

После осмотра мужчину решили эвакуировать по реке с помощью аэроглиссера. В результате медики смогли спасти жизнь пациенту.

Комментарии 21
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Я так кумекаю:
11 13
Как в период ВОВ - массовый героизм со штыком и без патронов ... !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
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Я тож худею
15 14
Как в период ВОВ - массовый героизм со штыком и без патронов ... !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
везде надо свои какашки размазать, да?
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..
20 9
Молодец!И врач и полицейские!Оказывается в глуши помощь реальнее дождаться, чем в центре Новокузнецка.
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Читатель
37 4
Как в период ВОВ - массовый героизм со штыком и без патронов ... !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
Есть вертолет, но он для агафьи лыковой.
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Елена
10 8
Как в период ВОВ - массовый героизм со штыком и без патронов ... !
В колонии даже вертолета нет !
Я худею !
Где вы массовый героизм увидели? Большинство фельдшеров и врачей сегодня даже на носилках занести больного в машину отказываются, потому что не оплатят. Медиков-героев сейчас по пальцам можно пересчитать. В обществе сегодня преобладают такие, как вы.
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ага
10 1
Где вы массовый героизм увидели? Большинство фельдшеров и врачей сегодня даже на носилках занести больного в машину отказываются, потому что не оплатят. Медиков-героев сейчас по пальцам можно пересчитать. В обществе сегодня преобладают такие, как вы.
А Вы не хотите ли проявить героизм, гражданскую сознательность, так сказать ...
А что? Фельдшеры и врачи отказываются бесплатно работать грузчиками, а Вы согласитесь ... бесплатно.
А то других осуждать каждый горазд.
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ВДВ
14 4
Герой то герой, тут нет смысла спорить. Но где и правда авиация на такой случай? В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
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*
19 5
Фельдшеру конечно же респект. Но. Героизм это всегда оборотная сторона медали чьего то разгильдяйства и распи-ства.
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*
8 4
Герой то герой, тут нет смысла спорить. Но где и правда авиация на такой случай? В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
Верно. Почему придурков, отколовшихся на льдине, вертолетами достают, а к пострадавшему бригада Скорой должна через тайгу пробираться? Хорошо хоть не все 102 км...
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)
1 7
А Вы не хотите ли проявить героизм, гражданскую сознательность, так сказать ...
А что? Фельдшеры и врачи отказываются бесплатно работать грузчиками, а Вы согласитесь ... бесплатно.
А то других осуждать каждый горазд.
А не надо врачам или фельдшерам подписывать должностные инструкции, где чёрным по белому написано, что ОНИ обязаны обеспечить щадящую транспортировку больного в машину скорой помощи. И больного, а также его родственников не должно интересовать, как они это организуют. Если это работа грузчиков, пусть врачи нанимают грузчиков. А то родные, которые часто находятся в шоковом состоянии, должны бегать по соседям и просить помощи. А если умирающий человек вообще одинок? Так что не надо с больной головы на здоровую перекладывать! Поэтому в стране и такая ситуация, что её граждане в большинстве думают только о своей выгоде. Потому и вынуждены некоторые из них подвиги совершать, потому что совесть им не позволяет просто пройти мимо.
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.
6 0
А не надо врачам или фельдшерам подписывать должностные инструкции, где чёрным по белому написано, что ОНИ обязаны обеспечить щадящую транспортировку больного в машину скорой помощи. И больного, а также его родственников не должно интересовать, как они это организуют. Если это работа грузчиков, пусть врачи нанимают грузчиков. А то родные, которые часто находятся в шоковом состоянии, должны бегать по соседям и просить помощи. А если умирающий человек вообще одинок? Так что не надо с больной головы на здоровую перекладывать! Поэтому в стране и такая ситуация, что её граждане в большинстве думают только о своей выгоде. Потому и вынуждены некоторые из них подвиги совершать, потому что совесть им не позволяет просто пройти мимо.
Ну ты-то конечно думаешь всегда только о чужой выгоде, а не о своей.
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###
3 0
Хвала и почет таким мед.работникам!!! И конечно же полицейским!!!
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*
6 0
А не надо врачам или фельдшерам подписывать должностные инструкции, где чёрным по белому написано, что ОНИ обязаны обеспечить щадящую транспортировку больного в машину скорой помощи. И больного, а также его родственников не должно интересовать, как они это организуют. Если это работа грузчиков, пусть врачи нанимают грузчиков. А то родные, которые часто находятся в шоковом состоянии, должны бегать по соседям и просить помощи. А если умирающий человек вообще одинок? Так что не надо с больной головы на здоровую перекладывать! Поэтому в стране и такая ситуация, что её граждане в большинстве думают только о своей выгоде. Потому и вынуждены некоторые из них подвиги совершать, потому что совесть им не позволяет просто пройти мимо.
Поэтому в стране и такая ситуация, что её граждане в большинстве думают только о своей выгоде -
причем вы явно из этого числа.
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хрен с горы
0 4
Выжившей из ума отшельнице другой выживший из ума на вертолете спички с мукой возит, а для спасения жизни бы его более целесообразно применить
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ага ...
4 0
Расстояние от Крапивинского до Медвежки 371 км. А здесь написано, что расстояние 102 км.
В деревне Медвежка не проживает ни одного человека.
Если фельдшер в сопровождении полицейских поехал на помощь больному на машине, то там должна быть какая-то дорога. Во всяком случае, они знали, что делали. Но, случилось непредвиденное обстоятельство, которое помешало доехать до места. И остаток пути они дошли пешком.
Какой ещё вертолёт?
Тут вот пишут: "В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!".
Даже сказать на это нечего, если только: "Ага, при каждой больнице был вертолёт, который по каждому чиху летал туда-сюда".
Я не знаю, геройство это или нет, но у фельдшера выхода другого просто не было. Молодец, конечно. Всё-таки добрались, доставили до больницы, не оставили человека без медицинской помощи.
Никто не хочет даже задумываться: была ли необходимость в вертолёте, была ли возможность отправить вертолёт, можно ли было там вертолёту сесть? Но все сразу недовольства свои выливают.
Я понимаю, что любому человеку должна быть оказана помощь, но, когда какой-то человек по своей прихоти отправляется в безлюдное место (горы, тайга), он должен прекрасно понимать, что, если что-то случится, то он сам, в первую очередь, будет виноват в том, что произошло, а помощь может и не успеть ...
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Седой 14992
1 0
Вот кого нужно называть элитой и о ком фильмы снимать.
Удачи этим настоящим людям.
Они и правда-большие настоящие люди.
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Qqq
4 16
Герой то герой, тут нет смысла спорить. Но где и правда авиация на такой случай? В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
Много ли Вы знаете больниц, при которых в СССР были вертолёты?
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Хватит спорить!
1 4
Фельдшер- молодец!
Фельдшер- НАСТОЯЩИЙ! такой, какими мы все хотели бы видеть лечащих врачей!
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...
5 10
Герой то герой, тут нет смысла спорить. Но где и правда авиация на такой случай? В "ПЛОХОМ" СССР вертолеты были при больницах!
Я бы ради Тулеева такой марш-бросок не совершил!
При каких больницах? При районных и городских их точно не было.
Кстати, отряды санитарной авиации есть и сейчас. Например, большой отряд санитарной авиации есть в Краевой клинической больнице г. Красноярска.
Отделение экстренной и консультативной медицинской помощи есть и в Кузбассе.
Видимо, здесь был не тот случай.
Кстати, а при чём здесь Тулеев и марш-бросок? У вас (у некоторых) совсем уже что ли сдвиг по фазе?
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Qqq
4 0
Фельдшер- молодец!
Фельдшер- НАСТОЯЩИЙ! такой, какими мы все хотели бы видеть лечащих врачей!
А кто спорит о том, что он молодец?
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