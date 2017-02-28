Глава Кемеровской области наградил фельдшера кемеровской скорой помощи и отделения скорой помощи Крапивинской районной больницы Алексея Жеглова медалью «За честь и мужество».

12 октября врачи получили сигнал — в деревне Медвежка мужчина повредил брюшную полость, сам передвигаться не может, сообщили в областной администрации. Чтобы добраться до места, нужна была машина с хорошей проходимостью, при этом общая длина пути до пострадавшего — 102 километра. Кроме того, связи в горах возле деревни не было.

На вызов отправили двух полицейских и фельдшера. Примерно в 23:00 на таёжной дороге обнаружилось препятствие, которое не позволило машине ехать дальше, тогда до Медвежки пришлось дойти пешком. Бригада добралась до места в 3 часа ночи, преодолев 15 километров.

После осмотра мужчину решили эвакуировать по реке с помощью аэроглиссера. В результате медики смогли спасти жизнь пациенту.