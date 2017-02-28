Эксперты рассказали, какой город оказался самым востребованным у отдыхающих в этом году.

Исследование провели специалисты компании Euromonitor International. По их данным, лидером рейтинга стал Гонконг. В этом году его посетили 25,7 миллиона туристов, сообщает РИА Новости.

На втором месте находится Бангкок (23,3 миллиона туристов), на третьем — Лондон (19,8 миллиона посетителей). В топ-10 по привлекательности для туристов также вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Москва расположилась на 49-ой строчке, Санкт-Петербург занял 73 место.

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