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В Новокузнецке мастер-класс даст именитый спортсмен

Сегодня 09:50
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fusker.xxx

Завтра, 9 ноября, в городе проведёт мастер-класс профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта Михаил Южный.

Он поделится опытом с новокузнецкими спортсменами. Остальные же новокузнечане могут насладиться профессиональной игрой и взять автограф у спортсмена.

К слову, Михаил Южный известен в профессиональных кругах. Он является экс-8-ой ракеткой мира в одиночном разряде, победителем 19 турниров Ассоциации теннисистов профессионалов (10 — в одиночном и 9 — в парном разряде), двукратным обладателем Кубка Дэвиса, полуфиналистом Открытого чемпионата США в 2006 и 2010 годах.

Уже восемь лет спортсмен ежегодно приезжает в Новокузнецк с мастер-класса, которые могут посетить как юные, так и взрослые теннисисты.

Вход бесплатный.

Мастер класс пройдёт 9 ноября с 10 до 15 часов.

Место проведения: Городской Теннисный Центр, улица Спартака, 3.

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