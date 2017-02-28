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Недвижимость и строительство

«Лента» выкупит 22 магазина в Сибири до конца года

Сегодня 09:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bt-tmn.ru

«Лента» до конца года выкупит в Сибири 22 магазина у «Холидей»: «Холидей Классик», «Кору» и «Холди».

11 магазинов располагаются в Новосибирске, ещё семь — в Кемерове, остальные — в Барнауле, сказано в сообщении компании. После покупки магазины закроют на ремонт, чтобы привести помещения к стандартам бренда. В среднем торговая площадь каждого помещения — 800 квадратных метров. Реконструкцию намерены выполнить за несколько месяцев.

«Данная сделка позволит существенно укрепить нашу сеть в Сибири, многие клиентам получат возможность делать покупки в магазине „Лента“ недалеко от своего дома. Торговые точки дополнением к существующей сети „Лента“», — сообщил главный исполнительный директор «Ленты» Ян Даннинг.

Сейчас в Сибири работает 36 гипермаркетов «Ленты».

Ранее ВашГород.ру писал, что «Магнит» выкупит часть сибирского ритейлера «Холидей».

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Комментарии 6
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я
1 3
Писали же то Магнит выкупает Холидей, теперь уже Лента.
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,
2 0
Писали же то Магнит выкупает Холидей, теперь уже Лента.
Магнит в Кузне выкупает.
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Покупатель Холди
0 0
Дискаунтеры точно не будут выкупать, у Ленты нет такого формата.
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аватар
ххх
1 0
Дискаунтеры точно не будут выкупать, у Ленты нет такого формата.
Будут! Снимут надпись "дискаунтер" и сделают любой другой формат. В "Холди", к стати, в дискаунтере бешенные цены, так что они тоже не соответствуют своему же формату.
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жека
2 4
Короче жрать будете, что дают...
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аватар
Котя
0 1
Короче жрать будете, что дают...
Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно...
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