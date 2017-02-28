«Лента» до конца года выкупит в Сибири 22 магазина у «Холидей»: «Холидей Классик», «Кору» и «Холди».

11 магазинов располагаются в Новосибирске, ещё семь — в Кемерове, остальные — в Барнауле, сказано в сообщении компании. После покупки магазины закроют на ремонт, чтобы привести помещения к стандартам бренда. В среднем торговая площадь каждого помещения — 800 квадратных метров. Реконструкцию намерены выполнить за несколько месяцев.

«Данная сделка позволит существенно укрепить нашу сеть в Сибири, многие клиентам получат возможность делать покупки в магазине „Лента“ недалеко от своего дома. Торговые точки дополнением к существующей сети „Лента“», — сообщил главный исполнительный директор «Ленты» Ян Даннинг.

Сейчас в Сибири работает 36 гипермаркетов «Ленты».

Ранее ВашГород.ру писал, что «Магнит» выкупит часть сибирского ритейлера «Холидей».