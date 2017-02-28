Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В России спрогнозировали масштабное сокращение рынка труда

Сегодня 10:06
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
infinica.ru

С российского рынка труда ежегодно будут уходить по 400−600 тысяч человек.

Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Масштабное сокращение рынка труда он связывает с демографическими причинами, сообщает РИА Новости.

Однако в перспективе ожидается положительная тенденция: через какое-то время демография в стране начнёт восстанавливаться. К тому моменту сформируются новые рабочие места в новых секторах.

Сейчас пропадут водители автомобилей, но наверняка появятся, например, операторы сложных логистических систем. Многое будет зависеть от того, как будет формироваться сектор услуг, — считает Фомичев.

Ранее ВашГород.ру сообщал о прогнозах министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. По его мнению, в ближайшее время около трёх миллионов россиян могут остаться без работы.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Андрей
9 0
Нищета,воровство,голод будут процветать,ничего удивительного.Повышайте цены дальше,новый год на за горами
ответить
аватар
ААА
10 0
Вот нет чтоб новость звучала так: "Ежегодно с российского рынка труда будут уходить 100-200 депутатов!!!"
ответить
аватар
люмпен
7 3
Вранье . Создаются новые рабочие места . Толоконского только уволили и сразу -бац -придумали для него должность . И так будут заботиться обо всех .
ответить
аватар
жека
1 2
Нищета,воровство,голод будут процветать,ничего удивительного.Повышайте цены дальше,новый год на за горами
Народ молчит, значит доволен.
ответить
аватар
ж
5 4
Много народа не надо, что бы уголь копать и в магнитах работать...так что число нищих будет только расти.
ответить
аватар
Андрей
0 0
Народ молчит, значит доволен.
Что народ может??Сейчас создана такая политика,слово народа ничего не значит.Только языком,митинги против разрезов ничего не дают,а об остальном и говорить нечего
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ