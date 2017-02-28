С российского рынка труда ежегодно будут уходить по 400−600 тысяч человек.

Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев. Масштабное сокращение рынка труда он связывает с демографическими причинами, сообщает РИА Новости.

Однако в перспективе ожидается положительная тенденция: через какое-то время демография в стране начнёт восстанавливаться. К тому моменту сформируются новые рабочие места в новых секторах.

Сейчас пропадут водители автомобилей, но наверняка появятся, например, операторы сложных логистических систем. Многое будет зависеть от того, как будет формироваться сектор услуг, — считает Фомичев.

Ранее ВашГород.ру сообщал о прогнозах министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. По его мнению, в ближайшее время около трёх миллионов россиян могут остаться без работы.