ВашГород.ру подводит итоги фотозагадки.
Совместно с реалити-квестом «Паранойя» мы предложили читателям отгадать три места в городе по кусочку снимка. Ответы нужно было написать в комментариях, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Как мы уже сообщали, победитель получит сертификат на любой квест.
Подводим итоги. На первом снимке действительно дорога на Пирогова.
На втором кадре — конечная «Абашево», перекрёсток Кольской улицы и Кедрового переулка.
На третьей фотографии — надпись на доме № 6 на Карла Маркса в Куйбышеве.
Правильно все ответы назвала читательница Александра. Скоро мы свяжемся с ней по электронной почте и расскажем, как получить приз.
Участвуйте в наших фотозагадках!
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