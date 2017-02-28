ВашГород.ру подводит итоги фотозагадки.

Совместно с реалити-квестом «Паранойя» мы предложили читателям отгадать три места в городе по кусочку снимка. Ответы нужно было написать в комментариях, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Как мы уже сообщали, победитель получит сертификат на любой квест.

Подводим итоги. На первом снимке действительно дорога на Пирогова.

На втором кадре — конечная «Абашево», перекрёсток Кольской улицы и Кедрового переулка.

На третьей фотографии — надпись на доме № 6 на Карла Маркса в Куйбышеве.

Правильно все ответы назвала читательница Александра. Скоро мы свяжемся с ней по электронной почте и расскажем, как получить приз.

Участвуйте в наших фотозагадках!