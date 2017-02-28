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Узнай Новокузнецк: объявляем результаты и победителя фотозагадки

Сегодня 10:15
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру подводит итоги фотозагадки.

Совместно с реалити-квестом «Паранойя» мы предложили читателям отгадать три места в городе по кусочку снимка. Ответы нужно было написать в комментариях, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Как мы уже сообщали, победитель получит сертификат на любой квест.

Подводим итоги. На первом снимке действительно дорога на Пирогова.

На втором кадре — конечная «Абашево», перекрёсток Кольской улицы и Кедрового переулка.

На третьей фотографии — надпись на доме № 6 на Карла Маркса в Куйбышеве.

Правильно все ответы назвала читательница Александра. Скоро мы свяжемся с ней по электронной почте и расскажем, как получить приз.

Участвуйте в наших фотозагадках!

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