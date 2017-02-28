Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кузбассе изъяли более 200 килограмм некачественного хлеба

Сегодня 10:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Jetmag.co.nz

В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с хлебом.

С января по октябрь 2017 года сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили более 1000 проб кондитерских и хлебобулочных изделий на соответствие требованиям по нормативным документам, по санитарно-химическим, физико-химическим показателям.

Из общего числа проанализированных образцов только один не соответствовал нормам по физико-химическим показателям.

На наличие нарушений по микробиологическим показателям проверили 380 образцов хлебобулочных изделий и 959 проб кондитерских изделий. Из них 27 не соответствовали нормам.

За девять месяцев сотрудниками Роспотребнадзора за нарушения из оборота изъято более 200 килограмм хлеба. В основном производители и продавцы не соблюдали сроки годности, продавали продукцию без документов и не соответствующую установленным требованиям.

Также нарушали чистоту производственных и бытовых помещений, условия хранения и перевозки продукции, персонал магазинов и производственных цехов не соблюдал правила личной гигиены при работе.

На нарушителей наложен штраф в общей сложности на 2,5 миллиона рублей. А четыре предприятия в Кемеровской области, которые занимаются производством и продажей хлебобулочных и кондитерских изделий вовсе по решению ведомства приостановили свою работу на 40 суток.

Напомним, что в конце октября в Новокузнецке на Хлобокомбанате произошёл пожар. Новокузнечане до сих пор жалуются на дефицит хлеба в городе.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Я
5 0
Дефицита хлеба вроде то и нет, но под эту марку, потихому цена Беляевского выросла до 20 руб.
ответить
аватар
Анна
9 4
Надо озвучивать предприятия , где выявлены нарушения . А так , абсолютно бестолковая статья ! Кристина , напишите названия предприятий . Или Вы просто «где-то как-то и от кого-то» услышали ?!?!
ответить
аватар
читатель
9 0
Почему никогда не публикуют названия предприятий или заведений общ.питания, деятельность которых Роспотребнадзором приостанавливается? Люди должны знать такую инфо
ответить
аватар
Имя есть
5 1
Дефицита хлеба вроде то и нет, но под эту марку, потихому цена Беляевского выросла до 20 руб.
Тут противники Беляевского критикуют его, а я в выходной пошла за хлебушком в марийку - ближайший к дому магазин. Там на полках для белого хлеба лежало несколько булок двух разных производителей. Так вот это - не хлеб! Это хлебобулочное изделие. Раздутое, с крупными порами. На момент продажи от остывания бока булок ввалились.
Мне это напомнило доковский хлеб, который был вкусен только в момент выпечки.
ответить
аватар
Евгения
0 5
Кристина ,хлебокомбинат пишется так , а не как у Вас "Хлобокомбанате "
ответить
аватар
Дарья
1 0
В заголовке ошибка: следует писать: "килограммОВ".
ответить
аватар
-----
1 0
В заголовке ошибка: следует писать: "килограммОВ".
Ошибки нет.
Допускаются оба варианта окончаний слова в родительном падеже во множественном числе.
Использование обеих форм в русском языке не считается ошибкой.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ