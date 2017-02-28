В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с хлебом.

С января по октябрь 2017 года сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили более 1000 проб кондитерских и хлебобулочных изделий на соответствие требованиям по нормативным документам, по санитарно-химическим, физико-химическим показателям.

Из общего числа проанализированных образцов только один не соответствовал нормам по физико-химическим показателям.

На наличие нарушений по микробиологическим показателям проверили 380 образцов хлебобулочных изделий и 959 проб кондитерских изделий. Из них 27 не соответствовали нормам.

За девять месяцев сотрудниками Роспотребнадзора за нарушения из оборота изъято более 200 килограмм хлеба. В основном производители и продавцы не соблюдали сроки годности, продавали продукцию без документов и не соответствующую установленным требованиям.

Также нарушали чистоту производственных и бытовых помещений, условия хранения и перевозки продукции, персонал магазинов и производственных цехов не соблюдал правила личной гигиены при работе.

На нарушителей наложен штраф в общей сложности на 2,5 миллиона рублей. А четыре предприятия в Кемеровской области, которые занимаются производством и продажей хлебобулочных и кондитерских изделий вовсе по решению ведомства приостановили свою работу на 40 суток.

Напомним, что в конце октября в Новокузнецке на Хлобокомбанате произошёл пожар. Новокузнечане до сих пор жалуются на дефицит хлеба в городе.