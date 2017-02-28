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Кемеровская полиция будет охранять имущество садоводов

Сегодня 10:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vanolive.wordpres

Сотрудники кемеровской полиции вместе с Добровольной народной дружиной начали патрулировать садоводческие товарищества, чтобы обеспечить сохранность имущества дачников.

График согласован с городской администрацией, на благо садоводов будет работать и конная полиция. Кроме того, в ноябре на дорогах, ведущих к дачам, выставят экипажи ДПС, которые будут проверять выезжающие из садов машины.

Активизировали проверки пунктов приёма металлолома, ломбардов и комиссионных магазинов — по базам будут проверять, нет ли здесь похищенных вещей.

Участковые проводят встречи с председателями СНТ, чтобы разработать дополнительные меры защиты имущества — от поджогов и вандалов. Дачникам рекомендуют забирать на зиму ценные вещи с собой. Ставни дома следует закрыть, на двери установить дополнительные замки.

Патруль будет работать до открытия дачного сезона в 2018 году.

Ранее ВашГород.ру писал о проблемах одного из кузбасских садоводческих товариществ, в котором два председателя устроили борьбу за власть.

Комментарии 1
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Рахиль
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Ну все, можно зиму спать спокойно, наша полиция нас бережет!
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